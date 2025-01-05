´Æ»¡°åÄ«´éSP¤¬ÏÃÂê¡Ä¾åÌî¼ùÎ¤²Èà¼êºî¤ê¤ª¤»¤Áá¤¬¡Ö²È¤ÎÇÜ¤Ï¤¢¤ë¥¨¥Ó¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤¬¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÌî¤Ï¡Ö¿·Ç¯¡¢¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹õÆ¦¤äÂç¤¤Ê³¤Ï·¤¬¤·¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤ª½Å¤ä°ð²Ù¼÷»Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¤·3ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö´Æ»¡°å Ä«´é2025¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Î¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÆ¦¤Õ¤Ã¤¯¤éÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¹õÆ¦¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Õ¤Ã¤¯¤é¡£¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¤â¶ñÂô»³¡×¡Ö¹õÆ¦¤¬¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¼êºî¤ê¤Î¤ª¤»¤Á¡¢¥¹¥´¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²È¤ÎÇÜ¤Ï¤¢¤ë¥¨¥Ó¡×¡Ö³¤Ï·¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡3ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö´Æ»¡°å Ä«´é¿·½ÕSP¡×¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«´é¤é¤·¤¤ÃÈ¤«¤¤½ª¤ï¤êÊý¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£