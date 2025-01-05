鹿島・知念慶がＭＦ登録に変更！荒木遼太郎は「７１」濃野公人は「２２」…今季登録選手を発表
Ｊ１鹿島は５日、２０２５年シーズンの登録選手、背番号を発表した。
新加入選手では、ＤＦキムテヒョン（鳥栖）が「３」、ＤＦ小池龍太（横浜Ｍ）が「２５」に。復帰組ではＭＦ荒木遼太郎が「７１」、ＭＦ松村優太が「２７」、ＭＦ下田栄祐が「３３」となった。
昨季からの番号変更は６選手で、完全移籍での加入となったＦＷチャブリッチは「７」から「７７」、昨季ベストイレブン受賞のＤＦ濃野公人は「３２」から「２２」となった。
ボランチ転向１年目で獅子奮迅の活躍を見せた知念慶は、今季からＭＦ登録となり、正式なコンバートが“完了”した。
【チーム登録選手】
１ＧＫ早川友基、２ＤＦ安西幸輝、３ＤＦキムテヒョン、４ＭＦミロサヴリェヴィッチ、５ＤＦ関川郁万、６ＭＦ三竿健斗、１０ＭＦ柴崎岳
１１ＦＷ田川亨介、１３ＭＦ知念慶、１４ＭＦ樋口雄太、１７ＭＦターレス・ブレーネル、１９ＦＷ師岡柊生、２０ＭＦ舩橋佑
２１ＧＫ山田大樹、２２ＤＦ濃野公人、２３ＤＦ津久井佳祐、２５ＤＦ小池龍太、２７ＭＦ松村優太、２８ＤＦ溝口修平、２９ＧＫ梶川裕嗣
３２ＤＦ松本遥翔、３３ＭＦ下田栄祐、３４ＦＷ徳田誉、３６ＤＦ佐藤海宏、３８ＧＫパクウィジョン、４０ＦＷ鈴木優磨、５５ＤＦ植田直通、７１ＭＦ荒木遼太郎、７７ＦＷチャヴリッチ