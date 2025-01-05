¹À¥¤¹¤º¡ß¿ùºé²Ö¡ßÀ¶¸¶²ÌÌí¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿¸ø³«
¹À¥¤¹¤º¡¢¿ùºé²Ö¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤¬´ñÀ×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤ÎµÓËÜ¡¦ºä¸µÍµÆó¤È´ÆÆÄ¡¦ÅÚ°æÍµÂÙ¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºÇ¿·ºî¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó9Ëç²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡ÙÆÃÊó¡ª3¿Í¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤È¤Ï¡¼¡¼
¸½Âå¤ÎÅìµþ¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢¸Å¤¤°ì¸®²È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡¢Èþºé¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢Í¥²Ö¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¡£»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ð¥¤¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£²ÈÂ²¤Ç¤âÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂ¾°¦¤Î¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ²á¤´¤¹¡¢³Ú¤·¤¯µ¤¤Þ¤Þ¤Ê3¿Í¤À¤±¤ÎÆü¡¹¡£¤â¤¦12Ç¯¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤È¤Ï¡¼¡¼
¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó9Ëç¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹À¥¤¹¤º¡¢¿ùºé²Ö¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤¬±é¤¸¤¿¡¢Èþºé¡¢Í¥²Ö¡¢¤µ¤¯¤é¤¬12Ç¯´Ö°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ì¥³¥Þ¤Ç¤¹¡£
3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¡¢¼ÇÀ¸¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î3¿Í¤Î»Ñ¤â¡£¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤Êë¤é¤¹Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤È¤Ï¡Ä¡©Çº¤ßÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤«¤ò»×¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤Ê¤¤3¿Í¡£Í¥¤·¤µ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤ò¸þ¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÌ¿¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤òÉÁ¤¯´õË¾¤ÎÊª¸ì¡£°ú¤Â³¤¡¢º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4·î4Æü(¶â)
TOHO ¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¡§¹À¥¤¹¤º ¿ùºé²Ö À¶¸¶²ÌÌí
µÓËÜ¡§ºä¸µÍµÆó
´ÆÆÄ¡§ÅÚ°æÍµÂÙ
ÇÛµë¡§Åìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë¡¢¥ê¥È¥ë¥â¥¢
(C)2025¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¸ø¼°X @kataomoi_sekai
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡ÙÆÃÊó¡ª3¿Í¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤È¤Ï¡¼¡¼
¸½Âå¤ÎÅìµþ¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢¸Å¤¤°ì¸®²È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡¢Èþºé¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢Í¥²Ö¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¡£»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ð¥¤¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£²ÈÂ²¤Ç¤âÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂ¾°¦¤Î¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ²á¤´¤¹¡¢³Ú¤·¤¯µ¤¤Þ¤Þ¤Ê3¿Í¤À¤±¤ÎÆü¡¹¡£¤â¤¦12Ç¯¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤È¤Ï¡¼¡¼
¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó9Ëç¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹À¥¤¹¤º¡¢¿ùºé²Ö¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤¬±é¤¸¤¿¡¢Èþºé¡¢Í¥²Ö¡¢¤µ¤¯¤é¤¬12Ç¯´Ö°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ì¥³¥Þ¤Ç¤¹¡£
3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¡¢¼ÇÀ¸¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î3¿Í¤Î»Ñ¤â¡£¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤Êë¤é¤¹Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤È¤Ï¡Ä¡©Çº¤ßÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤«¤ò»×¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤Ê¤¤3¿Í¡£Í¥¤·¤µ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤ò¸þ¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÌ¿¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤òÉÁ¤¯´õË¾¤ÎÊª¸ì¡£°ú¤Â³¤¡¢º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4·î4Æü(¶â)
TOHO ¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¡§¹À¥¤¹¤º ¿ùºé²Ö À¶¸¶²ÌÌí
µÓËÜ¡§ºä¸µÍµÆó
´ÆÆÄ¡§ÅÚ°æÍµÂÙ
ÇÛµë¡§Åìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë¡¢¥ê¥È¥ë¥â¥¢
(C)2025¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¸ø¼°X @kataomoi_sekai