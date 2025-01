最終回に向けてさらにアクセル全開でバクアゲ放送中の『爆上戦隊ブンブンジャー』(毎週日曜 前9:30、テレビ朝日系)。6人それぞれの個性が光るヒーローたちに加え、愛嬌たっぷりの敵キャラクターの存在により、子どもたちだけでなく、大人ファンの心も掴み続けている。そんな『爆上戦隊ブンブンジャー』のPOP UP SHOPが開催されることが決定した。昨年のスーパー戦隊シリーズ初となる『王様戦隊キングオージャー』POP UP SHOPは全国4都市で3万人以上の動員する大盛況で終了した。今年の『爆上戦隊ブンブンジャー』POP UP SHOPでは、1月31日の大阪を皮切りに、昨年より開催都市をさらに増やし全国8都市をアクセル全開で駆けめぐる。

今回のPOP UP SHOPのために、オリジナルビジュアル2種を作成。メインビジュアルを使ったPOP UP SHOPならではのグッズも用意されている。POP UP SHOP限定の新デフォルメイラスト商品も登場。ビジュアル解禁は後日「スーパー戦隊POP UP SHOP」の公式Xにて公開される。そのほか、今回、新商品およそ150点を含む約300点の商品がラインアップされる。■『爆上戦隊ブンブンジャー』POP UP SHOP【大阪会場】大丸梅田店13階特設会場期間:1月31日〜2月25日【宮城会場】khb東日本放送本社1Fぐりりホール期間:2月7日〜2月25日【東京会場】東京ドームシティジオポリス1FシアターGロッソ入口横特別スペース期間:2月11日〜3月23日【愛知会場】オアシス21期間:2月28日〜3月16日【鹿児島会場】オプシアミスミ中央イベント広場期間:2月28日〜3月16日■「爆上戦隊ブンブンジャー」POP UP SHOP MINI【新潟会場】T・ジョイ新潟万代期間:2月7日〜2月27日【広島会場】広島バルト11期間:2月7日〜2月27日【新潟会場】T・ジョイ博多期間:2月7日〜2月27日