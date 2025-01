新番組『キミとアイドルプリキュア♪』(ABCテレビ・テレビ朝日系列24局にて2月2日より毎週日曜日8:30〜)のオープニング主題歌を、アーティストの石井あみ、熊田茜音、吉武千颯の3名が担当することが発表された。3月26日に発売される曲のタイトルは『キミとアイドルプリキュア♪ Light Up!』。 放送開始を前に、同番組の音楽情報が解禁された。オープニング主題歌を担当するのは、長年プリキュアシンガ

ログインして続きを読む

The post 『キミとアイドルプリキュア♪』主題歌に石井あみ、熊田茜音、吉武千颯が決定 first appeared on GirlsNews.