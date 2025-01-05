山梨で最大震度3 東京 神奈川 静岡などでも揺れ 山梨県東部・富士五湖震源マグニチュード4.0の地震 津波の心配なし【地震情報】
1月5日午前8時51分ごろ、山梨県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、山梨県大月市です。また、静岡県内でも三島市、富士市などで震度2の揺れを感じました。
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【各地の震度詳細】 ■震度3□山梨県 大月市
■震度2□静岡県 三島市 富士宮市 富士市 小山町
□山梨県富士吉田市 都留市 上野原市 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 甲府市 笛吹市 甲州市 富士川町
□神奈川県山北町
■震度1□静岡県 沼津市 御殿場市 静岡清水町 長泉町 函南町 静岡清水区
□山梨県道志村 西桂町 忍野村 丹波山村 山梨市 南アルプス市 山梨北杜市 甲斐市 中央市 身延町 昭和町
□神奈川県相模原緑区 小田原市 秦野市 厚木市 南足柄市 神奈川大井町 松田町 開成町 箱根町 湯河原町 清川村 横浜旭区 横浜瀬谷区 平塚市 茅ヶ崎市 綾瀬市
□埼玉県秩父市
□東京都八王子市 調布市 日野市 国分寺市 青梅市
□長野県小海町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。