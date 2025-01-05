NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¹¾¸Í¤ÎÄ®Ì±¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ï½é¤á¤Æ ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÏÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦
¡¡º£Ç¯¤Ï¾¾¤â¼è¤ì¤Ì¤¦¤Á¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¤Ç¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡£1700Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¹¾¸ÍÃæ´ü¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢µººî¼Ô¡¦ÆÉËÜºî¼Ô¤Î»³ÅìµþÅÁ¡¢½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¡¢¶ÊÄâÇÏ¶×¤éï£¡¹¤¿¤ëºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¡¢¼¡¡¹¤È¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÊü¤Ã¤¿½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÞ¯Íî¤ÈÈ¿¹ü¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ú²£ÉÍÎ®À±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÁ´¤Æ¤¬¼Çµï¤ËÀ¸¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸³è¡×NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç¿Í¸ø¤ËÈ´Å§
¡Ö¹¾¸Í¤ÎÄ®¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÎò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾Á°¤À¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤âµÈ¸¶¤äÆüËÜ¶¶¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£µ´Ê¿¤³¤ÈÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¡¢ÆüËÜ¤Î¥À¥Ó¥ó¥Á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¿²ì¸»Æâ¡¢Ï·Ãæ¤ÎÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ä¾¾Ê¿Äê¿®¤é¤âÍí¤ß¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·ÌÀµ²ñ¼¡¢Àõ´Ö»³Ê®²Ð¡¢µþÅÔ¸æ½ê¾Æ¼º¤ÎÂç²Ð¤Ê¤ÉºÒ³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢³ÆÃÏ¤Ç°ìÙä¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¤Ç¤âÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ò¡¢¼ê¤À¤ì¤ÎµÓËÜ²È¡¦¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¤¬1Ç¯´Ö¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤É¤¦Îý¤ê¾å¤²¤ë¤«¡¢´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊó»ïÊÔ½¸¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¹¾¸Í½îÌ±¤ÎÂç²Ï¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢NHK¤ÏBS»þÂå·à¤Ç²¼Ä®¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·æºî¤âÂ¿¤¤¡£Ç¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÉÙ¹ëÆ±¿´¡×¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¾®µÈ¤Î½÷Ë¼¡×¡ÖÁ±¿ÍÄ¹²°¡×¡Ö¤æ¤¦¤ì¤¤¡¢Âß¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢Ä®¿Í¤¿¤Á¤ò¿Í¾ðÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢»þ¤Ë³ê·Î¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£Âç²Ï¤â¤³¤Î¥Î¥ê¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¡Ö¼Ì³Ú¡×¤ÎÇÛÌò¤«
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡È±£¤ì¼çÌò¡É¤¬2¿Í¤¤¤ë¡£°ì¿Í¤Ï¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬±é¤¸¤ë²Ö³¡¡¦À¥Àî¡Ê²Ö¤Î°æ¡Ë¡£¤È¤â¤ËµÈ¸¶¤Ç°é¤Ã¤¿½Å»°Ïº¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß¤Ç¡¢»Ë¼Â¤Ë»Ä¤ëºÍÉ²¤À¤¬¡¢°ÆÁ¶âÂß¤·¤Ë1400Î¾¡ÊÌó1²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Ç¿ÈÀÁ¤±¤µ¤ì¡¢ÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¡£½Å»°Ïº¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËµÈ¸¶¤òºÆ·ú¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¶¸¸À²ó¤·¤À¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¼Ì³Ú¡£ÄÕ½Å¤¬¼Ì³Ú¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¹¾¸Í¤ÎÊë¤é¤·¤äÊ¸²½¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤ËÄ©¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö½ÅÍ×¤ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¼Ì³Ú¤Ï²¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢µÓËÜ¤Ç¿¹²¼¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º²ò¼á¤ò¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÊÔ½¸¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡µîÇ¯¤Î¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÈÀï¹ñÂç²Ï¡É¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡£
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦³¤¸¶¤«¤ß¤Ê¡Ë