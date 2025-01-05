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BAD EXAMPLE
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B ¡§ Right.
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GOOD EXAMPLE
A ¡§ In Japan, the aging population is a major issue.
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B ¡§ Oh, I see.
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A ¡§ So, many companies need more human resources.
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B ¡§ Right.
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Biz Tip
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OTHER EXAMPLES
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Where are you from¡©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢May I ask what your cultural back ground is¡©¡ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
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BAD EXAMPLE
A ¡§ Jim, can you please fill out this anket¡©
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B ¡§ Sorry, I don't understand. Oh, you mean ‶survey.¡É
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A ¡§ Ah, yes. You can get a service ticket for coffee.
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B ¡§ Oh, you mean a free coupon.
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GOOD EXAMPLE
A ¡§ Jim, can you please fill out this survey¡©
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B ¡§ Sure. No problem.
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A ¡§ You can get a free coupon for coffee.
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B ¡§ That's great.
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Biz Tip
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