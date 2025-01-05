Î¹¹Ô¤¢¤ë¤¢¤ë Âè20²ó ¡ÚÌ¡²è¡ÛÎ¹¹ÔÆü¤ÎÅ·µ¤¤¬¡Ä¡Ä
Î¹¹Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤ë¤¢¤ë(!?)ÂÎ¸³¤òÌ¡²è²È·ó¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¿û¸¶¸©¤µ¤ó¤ËÌ¡²è²½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¢¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ï?
¡û¡ÚÌ¡²è¡ÛÎ¹¹ÔÆü¤ÎÅ·µ¤¤¬¡Ä¡Ä
¿û¸¶¸© Ì¡²è²È&¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÏÃ·Ï4¥³¥Þ»ï¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÏ¢ºÜ¡£¤¢¤ª¤ê·ÏLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡ÖMr.¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî¼Ô¡£ Twitter:@sugawaraken ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤È¤¢¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ï?
¡û¡ÚÌ¡²è¡ÛÎ¹¹ÔÆü¤ÎÅ·µ¤¤¬¡Ä¡Ä
¿û¸¶¸© Ì¡²è²È&¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÏÃ·Ï4¥³¥Þ»ï¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÏ¢ºÜ¡£¤¢¤ª¤ê·ÏLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡ÖMr.¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî¼Ô¡£ Twitter:@sugawaraken ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é