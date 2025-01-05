µ¢¾Ê¤·¤¿¤é¼Â²È¤Ï¡ÈÃÏ¹ö¡É¡£Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢²¿¤·¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤è¡×¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹·æºîÁª
²áµî5ËüËÜ¤Îµ»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯1·î7Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢±Ø¤ä¶õ¹Á¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ×¡¹¤Îµ¢¾Ê¤ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Öµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÈÅÚ»ºÏÃ¡É¤Î¤Ê¤¤µ¢¾Ê¤Ï¥Ä¥é¤¤
¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤ÏÅÚ»ºÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ïµ¢¾Ê¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾Ìî½Ó²ð¤µ¤ó¡Ê27ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤À¡£Àµ·îµÙ¤ß¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÏÃ¤Ç¤¹¡ª ÅÚ»ºÏÃ¡ª ¼êÅÚ»º¤äÌÅ¤Ã»Ò¡¦±ù¤Ã»Ò¤Ø¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ý»²¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÅÚ»ºÏÃ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡¾¾Ìî¤µ¤ó¤Î¤¤¤¦¡ÈÅÚ»ºÏÃ¡É¤È¤Ï¡¢¾º¿Ê¤ä·ëº§¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÏÃ¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤¿¤ÀÀµ·îµÙ¤ß¤À¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ø·ëº§¤Ï¡©¡Ù¡ØÎø¿Í¤Ï¡©¡Ù¡Ø¾º¿Ê¤Ï¡©¡Ù¡Ø¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡©¡Ù¤È¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬¤¹¤´¤¤¡£·ëº§¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Îø¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï1Ç¯Ëè¤Ë¾º¿Ê¤È¤«¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡×
¢¡¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢²¿¤·¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤è¡×
¡¡¼ÁÌäÀÕ¤á¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾Ìî¤µ¤ó¤¬¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤¬ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¤¸¤ã¤¢²¿¤·¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤è¡×¡£
¡Ö²¿¤·¤Ë¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¿Æ¤Ë¤âÍê¤é¤ºÅìµþ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ëÂ©»Ò¤¬Àµ·î¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡© ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¤«ÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï·ëº§¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¹¤°¼ª¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é²¿¤â¤Ê¤¤¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¾¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤·¤âÍèÇ¯¤È¤¯¤ËÅÚ»ºÏÃ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¢¾Ê¼«ÂÎ¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÅÄ¼Ë¤Î²Ç¸ÈÌäÂê¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤
¡¡ÅÔÆâ¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÖ¿ËÜ¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¡Ê29ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤â¡¢º£²ó¤Îµ¢¾Ê¤Ç¡ÖÄ¨¤ê¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï·»¤¬2¿Í¤¤¤ë3¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó2¿Í¤Ï¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤¬¼Â²È¤ÇÆ±µï¡¢¼¡ÃË¤¬¼Ö¤Ç30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Ï¼Â²È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»Å»öÇ¼¤á¤ò¤·¤Æµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Îµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ËÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µÁÍý¤Î»ÐÃ£¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¥¥Ä¤¤¡ª¡ØÅìµþ¤«¤é¤ªË»¤·¤¤¤Î¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¿·´´ÀþÂå¹â¤¤¤«¤éÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¿Í¤¬¤Ò¤È¤êÁý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿©»ö¤äÉÛÃÄ¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡Ø¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È°ì±þ¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡© ¥¢¥ó¥¿¤Î¼Â²È¤Ê¤ó¤À¤«¤éÆ¬¤Ê¤ó¤«²¼¤²¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡¼«Ëý¤Î¡ÈÅìµþ¤ÇÆ¯¤¯¤¹¤´¤¤Ì¼¡É
¡ÖËö¤Ã»Ò¤Ç½÷¤À¤«¤éÎ¾¿Æ¤È¤â»ä¤Ë¤¹¤´¤¯´Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µÁ»Ð2¿Í¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤è¤¯LINE¤äÅÅÏÃ¤Ç¶òÃÔ¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤¬2¿Í¤ò¤¤¤Ä¤â¤¤¤¸¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ø»ä¤Ï¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤È°ã¤Ã¤Æ¹âÂ´¤Ê¤ó¤Ç¡Ù¡ØÆÈ¤ê¿È¤À¤È¼«Ê¬¤Ë¤ª¶â¤¬»È¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¡Ø·ëº§¤â¤»¤º¤Ò¤È¤ê¤ÇÅìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤È¡¢°ì¸«Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤±¤Ê¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¡£
¡¡»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ë¡ÖµÁ»Ð¤¿¤Á¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤¹¤ë¤È--¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤¤¤¸¤á¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¤¢¤Î2¿Í¤ÏÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÆß¤¯¤µ¤¤¤Î¤è¡ª¡Ù¤È¤¤¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ä¤Î¤³¤È¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ2¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ2¿Í¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÁ»Ð¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ¯»¶¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¢¡¿·Ç¯Áá¡¹¤Ëµ¢Âð
¡¡·ë¶É¡¢¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÞ¤Ê»Å»ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Çµ¢¤ë¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¡¢¿·Ç¯Áá¡¹µ¢¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÁ»Ð2¿Í¤Ï¤É¤³¤«´ò¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÖÊì¤ÏºÇ¸å¤â¡Ø¥¢¥ó¥¿¤ÏÅìµþ¤ÇÎ©ÇÉ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤«¤éÂçÊÑ¤è¤Í¡¢¼çÉØ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¬²Ç¤ÇÀì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ø¤Ê¤¤¤ï¡Á¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ë¤«¸À¤Ã¤¿¤éÍ¾·×¤Ë¤³¤¸¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬Íø¸ý¤«¤Ê¡£º£¸å¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Â²È¤Ë¤Ï´é¤ò½Ð¤¹ÄøÅÙ¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¯¤ÆÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¤ß¤Ëµ¢¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢ÅÚ»º¤äÅÚ»ºÏÃ¡¢¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÈÂô¤µ¤ê¤£¡ä
¡ÚµÈÂô¤µ¤ê¤£¡Û
¥é¥¤¥¿¡¼·óÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÇÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤Î¶»¤Î¤¦¤Á¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¡Ø¸½ÌòÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤¬Ë½Ïª¤¹¤ë ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡Ù¡¢¡Ø¸½Ìò¥°¥é¥É¥ë¤¬¥«¥é¥À¤òÄ¥¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï°û¼ò¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡¢¾¯½÷Ì¡²è¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@sally_y0720
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢±Ø¤ä¶õ¹Á¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ×¡¹¤Îµ¢¾Ê¤ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Öµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÈÅÚ»ºÏÃ¡É¤Î¤Ê¤¤µ¢¾Ê¤Ï¥Ä¥é¤¤
¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤ÏÅÚ»ºÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ïµ¢¾Ê¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾Ìî½Ó²ð¤µ¤ó¡Ê27ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤À¡£Àµ·îµÙ¤ß¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¾¾Ìî¤µ¤ó¤Î¤¤¤¦¡ÈÅÚ»ºÏÃ¡É¤È¤Ï¡¢¾º¿Ê¤ä·ëº§¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÏÃ¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤¿¤ÀÀµ·îµÙ¤ß¤À¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ø·ëº§¤Ï¡©¡Ù¡ØÎø¿Í¤Ï¡©¡Ù¡Ø¾º¿Ê¤Ï¡©¡Ù¡Ø¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡©¡Ù¤È¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬¤¹¤´¤¤¡£·ëº§¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Îø¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï1Ç¯Ëè¤Ë¾º¿Ê¤È¤«¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡×
¢¡¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢²¿¤·¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤è¡×
¡¡¼ÁÌäÀÕ¤á¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾Ìî¤µ¤ó¤¬¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤¬ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¤¸¤ã¤¢²¿¤·¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤è¡×¡£
¡Ö²¿¤·¤Ë¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¿Æ¤Ë¤âÍê¤é¤ºÅìµþ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ëÂ©»Ò¤¬Àµ·î¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡© ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¤«ÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï·ëº§¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¹¤°¼ª¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é²¿¤â¤Ê¤¤¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¾¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤·¤âÍèÇ¯¤È¤¯¤ËÅÚ»ºÏÃ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¢¾Ê¼«ÂÎ¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÅÄ¼Ë¤Î²Ç¸ÈÌäÂê¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤
¡¡ÅÔÆâ¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÖ¿ËÜ¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¡Ê29ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤â¡¢º£²ó¤Îµ¢¾Ê¤Ç¡ÖÄ¨¤ê¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï·»¤¬2¿Í¤¤¤ë3¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó2¿Í¤Ï¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤¬¼Â²È¤ÇÆ±µï¡¢¼¡ÃË¤¬¼Ö¤Ç30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Ï¼Â²È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»Å»öÇ¼¤á¤ò¤·¤Æµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Îµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ËÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µÁÍý¤Î»ÐÃ£¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¥¥Ä¤¤¡ª¡ØÅìµþ¤«¤é¤ªË»¤·¤¤¤Î¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¿·´´ÀþÂå¹â¤¤¤«¤éÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¿Í¤¬¤Ò¤È¤êÁý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿©»ö¤äÉÛÃÄ¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡Ø¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È°ì±þ¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡© ¥¢¥ó¥¿¤Î¼Â²È¤Ê¤ó¤À¤«¤éÆ¬¤Ê¤ó¤«²¼¤²¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡¼«Ëý¤Î¡ÈÅìµþ¤ÇÆ¯¤¯¤¹¤´¤¤Ì¼¡É
¡ÖËö¤Ã»Ò¤Ç½÷¤À¤«¤éÎ¾¿Æ¤È¤â»ä¤Ë¤¹¤´¤¯´Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µÁ»Ð2¿Í¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤è¤¯LINE¤äÅÅÏÃ¤Ç¶òÃÔ¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤¬2¿Í¤ò¤¤¤Ä¤â¤¤¤¸¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ø»ä¤Ï¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤È°ã¤Ã¤Æ¹âÂ´¤Ê¤ó¤Ç¡Ù¡ØÆÈ¤ê¿È¤À¤È¼«Ê¬¤Ë¤ª¶â¤¬»È¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¡Ø·ëº§¤â¤»¤º¤Ò¤È¤ê¤ÇÅìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤È¡¢°ì¸«Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤±¤Ê¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¡£
¡¡»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ë¡ÖµÁ»Ð¤¿¤Á¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤¹¤ë¤È--¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤¤¤¸¤á¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¤¢¤Î2¿Í¤ÏÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÆß¤¯¤µ¤¤¤Î¤è¡ª¡Ù¤È¤¤¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ä¤Î¤³¤È¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ2¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ2¿Í¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÁ»Ð¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ¯»¶¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¢¡¿·Ç¯Áá¡¹¤Ëµ¢Âð
¡¡·ë¶É¡¢¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÞ¤Ê»Å»ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Çµ¢¤ë¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¡¢¿·Ç¯Áá¡¹µ¢¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÁ»Ð2¿Í¤Ï¤É¤³¤«´ò¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÖÊì¤ÏºÇ¸å¤â¡Ø¥¢¥ó¥¿¤ÏÅìµþ¤ÇÎ©ÇÉ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤«¤éÂçÊÑ¤è¤Í¡¢¼çÉØ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¬²Ç¤ÇÀì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ø¤Ê¤¤¤ï¡Á¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ë¤«¸À¤Ã¤¿¤éÍ¾·×¤Ë¤³¤¸¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬Íø¸ý¤«¤Ê¡£º£¸å¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Â²È¤Ë¤Ï´é¤ò½Ð¤¹ÄøÅÙ¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¯¤ÆÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¤ß¤Ëµ¢¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢ÅÚ»º¤äÅÚ»ºÏÃ¡¢¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÈÂô¤µ¤ê¤£¡ä
¡ÚµÈÂô¤µ¤ê¤£¡Û
¥é¥¤¥¿¡¼·óÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÇÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤Î¶»¤Î¤¦¤Á¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¡Ø¸½ÌòÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤¬Ë½Ïª¤¹¤ë ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡Ù¡¢¡Ø¸½Ìò¥°¥é¥É¥ë¤¬¥«¥é¥À¤òÄ¥¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï°û¼ò¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡¢¾¯½÷Ì¡²è¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@sally_y0720