¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¡Âç¿ÆÍ§½÷Í¥¤È¤Î¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤Î°¦»Ï¤á¡×ÃçÎÉ¤·S¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¡×¡¡ºòÇ¯Ëö»öÌ³½êÂà½ê
¡¡½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê27¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¿ÆÍ§¤Î½÷Í¥¡¦¿¹¹â°¦¡Ê26¡Ë¤È¤Î´é´ó¤»¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤Î°¦»Ï¤á¡×¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ã¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹¹â¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤ÎÉ÷²Ö»Ï¤á¡×¤Èµ¤·¡¢Æ±¤¸¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÆü¡¹Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤Í¤Ã¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¥Ñ¥ï¡¼¤Çº£Ç¯¤â¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤Ç´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤ââÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¼Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ç¡¢14ºÐ¤«¤é½êÂ°¤·¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¡£º£Ç¯¤«¤éÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢°É¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£