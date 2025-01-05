¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤¬·èÎö¡¡¥Í¥Ï¥ó¥Þ¡¼¼óÁê¼Ç¤¤Ø
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛºòÇ¯9·î¤ÎÁíÁªµó¤ò¼õ¤±¡¢¼¡´üÀ¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¡¢ÃæÆ»±¦ÇÉ¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ë¥Í¥Ï¥ó¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï4Æü¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¿ôÆüÆâ¤Ë¼óÁê¤ÈÅÞ¼ó¤ò¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ï¥ó¥Þ¡¼»á¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÁíÁªµó°Ê¹ß¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤ò´Þ¤à3ÅÞ¤¬¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3Æü¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ëÀ¯ÅÞNEOS¤¬Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¸µ¥Ê¥Á¥¹ÅÞ°÷¤é¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¶Ë±¦¤Î¼«Í³ÅÞ¤¬Âè1ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÞ¼çÆ³¤ÎÀ¯¸¢È¯Â¤òÁË»ß¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥¢¥Ù¥ì¥óÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯10·î¡¢¥Í¥Ï¥ó¥Þ¡¼»á¤ËÁÈ³Õ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£