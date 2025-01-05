ºÊÉ×ÌÚÁï¡õËÌÀî·Ê»Ò¤Î£×¼ç±é¤ÇÂ£¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ê£Ã£Í¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡×
ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÈËÌÀî·Ê»Ò¤¬µ¶¤ÎÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊCM¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡×(2014Ç¯¸ø³«)¡£ºÊÉ×ÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤CM¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£°ìÊý¡¢ËÌÀî¤Ï»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆ±Î½¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¢ÎëÌÚµþ¹á¡¢ËÀî±Ù»Ê¤Ê¤ÉÄ¶¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬¤½¤í¤¦¤Û¤«¡¢£±¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤À¤¬ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤é¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎCM¶È³¦¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò²¿ËÜ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¡£´ÆÆÄ¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¡ÖBOSS¡×¤ä¡Ö¥°¥ê¡¼¥óDAKARA¡×¤ÎCM¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±Ê°æÁï¡¢µÓËÜ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È²ÈÂ²¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îß·ËÜ²Å¸÷¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëCM¤Î±ÇÁüÈþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤Å¸³«¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î¿ô¡¹¤¬¼«Á³¤ÊË×Æþ´¶¤òÀ¸¤ß¡¢Ë°¤¤µ¤»¤Ê¤¤½¨°ïºî¤À¡£
Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÂÀÅÄ´î°ìÏº(ºÊÉ×ÌÚ)¤ÎÌ´¤Ï"CM¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª"¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤ÏÍî¤Á¤³¤Ü¤ìCM¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤À£±ËÜ¤â¤Þ¤È¤â¤ËCM¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê´î°ìÏº¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¾å»Ê¤ÎÂçÂì°ìÏº(ËÀî)¤ËÍê¤Þ¤ì¤´¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÉ½µ¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹¹ðº×¤ËÂçÂì¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤»¤è¡ª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤â¡¢¼«¼Ò¤¬²¡¤¹"¤Á¤¯¤ï"¤ÎCM¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤½ÅÂç¤ÊÇ¤Ì³ÉÕ¤¡£ÌµÃã¤À¤È¥´¥Í¤Ê¤¬¤é¤â¾å»Ê¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢²áµî¤Ë¿³ºº°÷¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä(¸½ºß¤ÏÁëºÝ)¼Ò°÷¡¦¶À¤µ¤ó(¥ê¥ê¡¼)¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦¤³¤È¤Ë¡£Èà¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±ºý¤Î±Ñ²ñÏÃËÜ¤È¥Ú¥ó²ó¤·¤Îµ»¡£¤½¤·¤Æ½÷ÀÆ±È¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç´î°ìÏº¤ÏÉÄ»ú¤¬Æ±¤¸¤Ç"¤Ç¤¤ëÊý¤Î¥ª¥ª¥¿"¤È¼ÒÆâ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÅÄ¤Ò¤«¤ê(ËÌÀî)¤ËºÊ¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¤³¤à¡£Â®¹¶¤ÇÃÇ¤é¤ì¤ë¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤ÎÈà½÷¤ò²¿¤È¤«¸ýÀâ¤Íî¤È¤½¤¦¤È¥«¥¸¥Î¤ò±Â¤ËºÆÅÙ¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£¤è¤¦¤ä¤¯Î»¾µ¤òÆÀ¤¿´î°ìÏº¤Ï¡¢¥ë¥ó¥ë¥óµ¤Ê¬¤Ç¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢´î°ìÏº¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï£Ã£Í¹¹ðº×¤Î¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡£³Æ¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬É¼¤òµá¤á¤Æ¶î¤±°ú¤¤ä¾®¼Çµï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢±ø¤¤¼êÃÊ¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÇº¤à´î°ìÏº¤Ë¡¢¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿¤Ò¤«¤ê¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤¢¤ëºîÀï¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤¬...¡£¤«¤¯¤·¤Æ¥Ý¥ó¥³¥Ä¡¦ÂÀÅÄ¤È¥·¥´¥Ç¥¡¦ÂçÅÄ¤Ï¤³¤ÎßõÎõ¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¼ºÇÔÂ³¤¤Ç¥È¥Û¥Û¤Ê´î°ìÏº¡£¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¾ð¤Ë¸ü¤¤¤Ò¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤ò¸«»ö¤Ë°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤ÈËÌÀî¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤¬¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡¢¤½¤ì¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±Ç²è¡£´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿´²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡áÀÐÄÍ¤È¤â¤«
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§1·î13Æü(·î)19:00¡Á¡¡¤Û¤«
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥·¥Í¥Þ
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹