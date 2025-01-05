¥Æ¥å¥é¥à¤¬º¸ÂçÂÜÆâÅ¾¶Ú¤òÉé½ý¡Ä¥ß¥é¥ó¤È¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ã¥Ñ·è¾¡¤Ë¤Ï¥³¥ì¥¢¤¬ÀèÈ¯¤«
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬FW¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ã¥Ñ½à·è¾¡¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Æ¥å¥é¥à¤À¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»»þ¤ËÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÇFW¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥¿¥ì¥ß¤È¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¥Æ¥å¥é¥à¤Ïº¸ÂçÂÜÆâÅ¾¶Ú¤Ë·ÚÅÙ¤Î¿Ä¹¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Î¥Ã¦´ü´Ö¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥ó¤È¤Î·è¾¡Àï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡ØCalciomercato.com¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥¿¥ì¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯FW¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥³¥ì¥¢¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ã¥Ñ½à·è¾¡¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Æ¥å¥é¥à¤À¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»»þ¤ËÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÇFW¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥¿¥ì¥ß¤È¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¥Æ¥å¥é¥à¤Ïº¸ÂçÂÜÆâÅ¾¶Ú¤Ë·ÚÅÙ¤Î¿Ä¹¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Î¥Ã¦´ü´Ö¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥ó¤È¤Î·è¾¡Àï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡ØCalciomercato.com¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥¿¥ì¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯FW¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥³¥ì¥¢¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£