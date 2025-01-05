2¶è½ªÎ»¸å¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Î¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯Áª¼ê¤Ï¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ò½Ð¤·¤¿Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤Î¥¨¥Æ¥£¡¼¥êÁª¼ê¤È·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¢¤¦

¼Ì¿¿³ÈÂç

1·î2Æü¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£2¶è¤òÁö¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¸ÍÄÍÃæ·Ñ½ê¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦¥¨¡¼¥¹¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É ¥¨¥Æ¥£¡¼¥êÁª¼ê(2Ç¯)¤¬OB¤Ç¤¢¤ë¥¤¥§¥´¥ó ¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥ÈÁª¼ê¤Îµ­Ï¿¤ò18ÉÃ¾å²ó¤ë1»þ´Ö05Ê¬31ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ÇÁöÇË¡£

ÁÏ²ÁÂç³Ø¤ÎµÈÅÄ¶ÁÁª¼ê(4Ç¯)¤Ï¡¢1»þ´Ö05Ê¬43ÉÃ¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(3Ç¯)¤Ï¡¢1»þ´Ö05Ê¬44ÉÃ¤È3¿Í¤¬¶è´Öµ­Ï¿¤ò¾å²ó¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¶è´Ö4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯Áª¼ê¤Ç¤¹¡£1»þ´Ö06Ê¬14ÉÃ¤ÇOB¤ÎÅÄß·Î÷Áª¼ê¤ÎÂç³Øµ­Ï¿¤Ë¤¢¤È1ÉÃ¤ËÇ÷¤ë¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç¤·¤¿¡£

¼Ä¸¶Áª¼ê¤ÏÁö¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤ËÀï¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤â¤È¤Ø¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤¤¹õÅÄÁª¼ê¤Ë¤Ï¡Ö5Ê¬Âæ¹Ô¤Ã¤¿¡©¤ª¤Ä¤«¤ì¡ª¡×¤È°®¼ê¡£Ãæ±û³Ø±¡Âç¤ÎµÈÅÄÎé»ÖÁª¼ê(4Ç¯)¤È¤â¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£

°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ë¤È¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡Áª¼ê¤¬¼Ä¸¶Áª¼ê¤Î¸µ¤Ø¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£4Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¼Ä¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢¶Ã°Û¤Î¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ò½Ð¤·¤¿¥¨¥Æ¥£¡¼¥êÁª¼ê¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¡ÖYou're strong¡×¤È°§»¢¡£¤³¤ì¤Ë¥¨¥Æ¥£¡¼¥êÁª¼ê¤Ï¡ÖYou're strong too¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¸ß¤¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤¢¤¦³Æ¹»¥¨¡¼¥¹¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£