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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日（金）9時から1月7日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、デスクトップやオールインワンPCの容量増設に最適な、Western Digital（ウエスタンデジタル）の「WD80EAAZ-AJP」や衝撃から守る加速度センサー「RVセンサー」を搭載し、安定したデータ転送が可能なSeagate（シーゲート）の「IronWolf ST8000VN002-TD」など、3.5インチの内蔵HDDがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2025年1月4日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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デスクトップPCに最適。ウエスタンデジタルの8TB内蔵HDDが10%オフで登場中！

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Blue 内蔵 HDD ハードディスク 8TB CMR 3.5インチ SATA 5640rpm キャッシュ256MB PC メーカー保証2年 WD80EAAZ-AJP エコパッケージ【国内正規取扱代理店】 17,960円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Blue 内蔵 HDD ハードディスク 4TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ256MB PC WD40EZAX-AJP エコパッケージ 【国内正規取扱代理店】 11,410円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

RAID構築ならウエスタンデジタル上位モデルの「Red Plus」、6TB〜10TBまでセール価格で販売中ですよ！

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 8TB CMR 3.5inch SATA 5640rpm キャッシュ256MB NAS WD80EFPX-AJP エコパッケージ 【国内正規代理店】 30,750円 （9%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 4TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ256MB NAS WD40EFPX-AJP エコパッケージ 【国内正規取扱代理店】 18,470円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 10TB CMR 3.5インチ SATA 7200rpm キャッシュ256MB NAS メーカー保証3年 WD101EFBX-AJP エコパッケージ 【国内正規取扱代理店】 45,580円 （6%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 6TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ256MB NAS メーカー保証3年 WD60EFPX-AJP エコパッケージ【国内正規取扱代理店】 23,540円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

コスパ抜群で24時間365日の稼働をサポートしてくれる、Seagateの「IronWolf」が11%オフ！

【Amazon.co.jp限定】Seagate IronWolf 3.5インチ 【データ復旧 3年付】 8TB 内蔵 ハードディスク HDD CMR 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼働 PC NAS ST8000VN002-TD 28,900円 （11%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Seagate IronWolf 3.5インチ 【データ復旧 3年付】 4TB 内蔵 ハードディスク HDD CMR 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm エコパッケージ ST4000VN006/EC 17,800円 （9%オフ） Amazonで購入する PR PR

Seagate IronWolf 3.5インチ 【データ復旧 3年付】 2TB 内蔵 ハードディスク HDD CMR 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼働 PC NAS ST2000VN003 13,515円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

映画や音楽、写真など、安全安心なデータバックアップなら「Seagate BarraCuda」にお任せ！

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Seagate BarraCuda 3.5インチ 2TB 内蔵 ハードディスク HDD PC 2年保証 6Gb/s 256MB 7200rpm 正規代理店品 ST2000DM008 10,073円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞内蔵HDDのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:「AmazonスマイルSALE 初売り」