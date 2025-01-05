µÆÃÓÍºÀ±¤ÎºÊ¡¦¿¼ÄÅÎÜÈþ¡¡Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥á¥¥·¥³¤Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡¡¿·º§Åö»þ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¼ÄÅÎÜÈþ¡Ê38¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ¤Ç¥á¥¥·¥³¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Î¤¿¤á²ÈÂ²¤Ç¥á¥¥·¥³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¤Î¥á¥¥·¥³Ë¬Ìä¤òÊó¹ð¡£É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö2ËçÌÜ¤Ï2017Ç¯¡×¤È¤âµ¤·¡¢¿·º§¤À¤Ã¤¿7Ç¯Á°¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#happynewyear¡×¡Ö#mexico¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþËÆ¡×¡ÖÁ´¤¯¿ê¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥²á¤®¤ë2¿Í¡×¡Ö¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¼ÄÅ¤Ï2016Ç¯6·î¤ËÅö»þ¡¢À¾Éð¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓ¤È·ëº§¡£2019Ç¯7·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£