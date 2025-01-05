ÆâÉô¤Ë¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¡Åß¾ì¤Î´¨¤µÂÐºö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çß±«»þ¤Î½ü¼¾¡¢¥«¥Ó¡¦¥À¥ËÂÐºö¤â
¡¡¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKOHYOHLIFE¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥é¥ó¥¨¥ó¡×¡£Æ±¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¡Ö¥Æ¥³¥ê¥¢¡×¤À¡£
¡¡ÍýÁÛÅª¤Ê¿²¾²Æâ´Ä¶¡Ê½¢¿²»þ¤ÎÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¡Ë¤Ï¡Ö²¹ÅÙ¤¬33¡Þ1¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï50¡Þ5¡ó¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤Î¡ÖÂ¿µ¡Ç½½Û´Äµ¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹Æâ¤Ë¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹²¼Éô¤ÎµÛµ¤Éô¤«¤é¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¼¾µ¤¤òÇÓ½Ð¤·¡¢²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¾ì¹ç¡¢Ä¾·ÂÌó1cm¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬6ËÜÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É½ÌÌ¤Ë¤¢¤ëÌµ¿ô¤Î·ê¤«¤é¶õµ¤¤òÊü½Ð¤·½Û´Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¼Ò±Ä¶ÈÉô¤ÎÊõÅÄÍ¦¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡½Û´Ä¤µ¤»¤ë¶õµ¤¤Ï¡¢²¹É÷¡¦Á÷É÷¡¦¹â²¹É÷¤Î3¼ïÎà¡£
¡Ö²¹É÷¥â¡¼¥É¡×¤Ï20¡Á37¡î¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢1¡î¹ï¤ß¤Ç²¹ÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖÅß¾ì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï33¡î¡£½¢¿²15¡Á30Ê¬Á°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤¿Îä¤¿¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤²¹¤â¤ê¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆþÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åß¾ì¤Ï½¢¿²»þ¤Î´¨¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¨¥¢¥³¥ó¤äÅÅµ¤ÌÓÉÛ¡¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤Ê¤É¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢´¥Áç¤äÄã²¹¤ä¤±¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿´ÇÛ¤¬¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²Æ¤äÇß±«»þ¤Ï¡ÖÁ÷É÷¥â¡¼¥É¡×¤¬ºÇÅ¬¤À¡£¼è¤ê¹þ¤ó¤À¶õµ¤¤¬Ç®¤ä¼¾µ¤¤ò¸úÎ¨¤è¤¯³°Éô¤ËÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆâÉô¤ò½ü¼¾¤·¡¢¥À¥Ë¤ä¥«¥Ó¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡Ö¹â²¹É÷¥â¡¼¥É¡×¤À¡£
¡ÖÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï30Ëü¡Á100ËüÉ¤¤Î¥À¥Ë¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï50¡î¤Î¹â²¹É÷¥â¡¼¥É¤ÎºÝ¡¢³Ý¤±ÉÛÃÄ¤Ç¡È¥Õ¥¿¡É¤ò¤·¤ÆÆâÉô²¹ÅÙ¤ò60¡Á65¡î¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢4»þ´Ö¤Ç98¡ó¤Î¥À¥Ë¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¼¾ÅÙ¤Ï20¡Á30¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢¥«¥ÓÂÐºö¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢Ëí¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤ò³Ý¤±ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤ÇÅ·Æü´³¤·¤Î¼ê´Ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£½µ1¥Ú¡¼¥¹¤¬ÍýÁÛ¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤äÉß¤ÉÛÃÄ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¾ö¤ä¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÄ¾ÀÜÉß¤¤¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡£²ÔÆ°²»¤â24.9dB¡Ê±ôÉ®¤ÎÉ®µ²»ÄøÅÙ¡Ë¤ÈÀÅ¤«¡£
¡Ö¿²¾²¤¬Îä¤¿¤¤¡×¡Ö¥¸¥á¥¸¥á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò´³¤¹¤Î¤¬½ÅÏ«Æ¯¡×¡Ö¥À¥Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¨¡¨¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢°ÂÌ²¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¾¦ÉÊDATA¡Û
¡Ø¶õµ¤½Û´Ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹ ¥Æ¥³¥ê¥¢¡Ù¡¿9Ëü6800±ß¡¿¥é¥ó¥¨¥ó¡¿¡Ê¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º¡§¸ü¤µ6cm¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¿Éý97¡ßÄ¹¤µ195cm¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¤Û¤«¤Ë¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¸ü¤µ¤Ï³Æ¥µ¥¤¥º¤Ë6cm¡¢12cm¡¢20cm¤¬¤¢¤ë¡£
Åß¾ì¤ËÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¡Ö²¹É÷¥â¡¼¥É¡×¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï1»þ´Ö2.7±ß¡Ê1kWh¤¢¤¿¤ê31±ß¤Ç·×»»¡Ë¡£¥ê¥â¥³¥óÉíÂ°¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æ£²¬²ÃÆà»Ò
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯1·î2¡¦9Æü¹æ