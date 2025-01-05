38Ëü±ß¤Î·Ú¥Ð¥ó¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¡¡¡È¶Ë´¨À¤³¦¡É¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÇ¯±Û¤·¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¶²ÉÝ¡×
¡¡¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー»ÅÍÍ¤Ë²þÂ¤¤·¤¿38Ëü±ß¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö·Ú¥Ð¥óÀ¸³è¡×¤¬2025Ç¯1·î3Æü¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿áÀã¤ÎÃæ¼ÖÃæÇñ¤ò¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤¹¤ëÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤É¤ì¤À¤±¶²ÉÝ¤«¡ª¡×·Ú¥Ð¥ó¤ÇÆüËÜ°ì¼þÃæ¤ÎYouTuber¤Î¡È¶Ë´¨À¤³¦¡É¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÇ¯±Û¤·
¡¡¡Ö·Ú¥Ð¥óÀ¸³è¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤«¤Í¡×¤È¡Ö¤Ï¤ä¤È¡×¤Ë¤è¤ëÅÐÏ¿¼Ô42.5Ëü¿Í¤Î¥«¥Ã¥×¥ëYouTuber¡£2020Ç¯12·î¤Î³èÆ°³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿38Ëü±ß¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¼ÖÃæÇñÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ°ì¼þ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2024Ç¯12·î15Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤ÏÌó4Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÑÀã70cm¤ÎÌÔ¿áÀã¤Ç¼ÖÃæÇñ¡£Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç²á¹ó¤ÊÇ¯±Û¤·¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»ÆÑÁ°Ä®¤ØÅþÃå¡£ÆÞÅ·¤Î¶õ¤Î²¼¤Ç¶¯¤¤¿áÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤¢¤«¤Í¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤¿¤Î¤ËµÞ¤Ë¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅ·µ¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÉÉ÷Àã·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾åÀè¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁá¡¹¤ËÁ°¿Ê¤òÄü¤á¤Æ¡¢¼ÖÃæÇñ¤Î½àÈ÷¤ò³«»Ï¡£µ¤²¹7.5¡î¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÍ¼ÈÓ¤Î½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤à¡£ÊÛÅöÈ¢¿æÈÓ´ï¤ÇÊÆ¤ò¿æ¤¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤Ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¶Ì¤Í¤®¤ò¥¶¥¯¥¶¥¯¤ÈÀÚ¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ÏÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÇöÀÚ¤ê¤ÎÆÚÆù¤ò¥¿¥ì¤ËÉÕ¤±¹þ¤ó¤ÀÎ±Ë¨»Ô¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡ÖÆÚ¡Ê¤È¤ó¡Ë¥¸¥¹¥«¥ó¡×¤À¡£
¡¡Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍýÌ¾¤Ë¡¢¤Ï¤ä¤È¤¬¡ÖÆÚ¥¸¥¹¥«¥ó¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤¢¤«¤Í¤¬¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ÏÍÓ¤ä¤í¡©¡¡¤½¤ì¤ÎÆÚ¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÆÚ¥¸¥¹¥«¥ó¤ÈÌîºÚ¤ÎßÖ¤áÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í¼ÈÓ¤¬´°À®¡£2¿Í¤ÏÈ¤¤ò¿Ê¤á¡¢´°¿©¤¹¤ë¤È²£²¥¤ê¤ÎÀã¤¬·Ú¥Ð¥ó¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ëÃæ¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÄ«¡£°ìÈÕÃæÌÔ¿áÀã¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿·Ú¥Ð¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ä¥ëー¥Õ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤â¤ê¤ÈÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¼ÖÂÎ¤ÏÀã¤ÎÃæ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤ä¤È¤¬¡ÖÀã¤«¤¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¤¡¢2¿Í¤·¤Æ½üÀãºî¶È¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·ã¤·¤¯Àã¤¬¿á¤¤¹¤µ¤Ö¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Æ¤³¤ÎÆü¤â±¿Å¾¤òÃÇÇ°¡£¤µ¤é¤Ë¼ÖÃæÇñ¤â¸·¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¶áÎÙ¤Î°Â²Á¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç°ìÈÕ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï²¿¤È¤«À²¤ì¡¢Å·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÃÕÆâ»Ô¤Ø°ÜÆ°¡£Ìë¤ËËÌ³¤Æ»ËÜÅçºÇËÌ¤Î¡Ö½¡Ã«Ì¨¡×¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÇÃó¼Ö¾ì¤Ï¤Û¤ÜËþ¼Ö¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÄä¼Ö¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥¹ー¥Ñー¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æé¾Æ¤¤¦¤É¤ó¤ò¡ÖÇ¯±Û¤·¤¦¤É¤ó¡×¤È¤·¤Æ¿©¤·¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÖÆâ¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤«¤Í¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤ä¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ï¤ä¤È¤Ï¡ÖÀéÍÕ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢Ê¡Åç¸©¡¢»³·Á¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¤³¤Î°ìÇ¯¤ÇË¬¤ì¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¼ÖÃæÎ¹¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ç¯±Û¤·¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ë¡£2¿Í¤Ï¡Ö5¡¢4¡¢3¡¢2¡¢1¡ª¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡£¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ë¥åー¥¤¥äー¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¤ÎºÇËÌÃ¼¤Ç2025Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ¤ë¤ÈÍ¦µ¤½Ð¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤Î¹¤µ¤Ç¤¹¤´¤¤¹©É×¤·¤Æ¤ë¤Êー¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê²á¹ó¤ÊÇ¯±Û¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀã¤Î¼ÖÃæÇñ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¹ß¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±¶²ÉÝ¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¤³¤¸¤Ø¤¤¡Ë