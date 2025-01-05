£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ýÁË»ß¤ÇÂçÁûÆ°¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¡ÖÆüËÜÀ½Å´¤òÃæ¹ñ´ë¶È¤È´Ö°ã¤¨¤¿Àâ¡×¤ò¸¡¾Ú
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤òÃæ¹ñ´ë¶È¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÊÆÅ´¹ÝÂç¼ê£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤¬¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ËÁË»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÆüÊÆ¤ÇÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÊÆ·ûË¡¾å¤ÎÅ¬Àµ¼êÂ³¤¤äË¡Îá¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ½Å´¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥ÈºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÉðÆ£ÍÆ¼£·Ð»ºÁê¤â¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¯»ÄÇ°¤À¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁË»ß¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤¬Çã¼ý¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÁ´ÊÆÅ´¹ÝÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÊÆÀ¯ÉÜ¤¬¤³¤Î·ï¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÃæ¹ñ·Ï´ë¶È¤ÎÌ¾Á°¤òÉ½µ¤¹¤ë¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµ¿ÏÇ¤òÀ¸¤ó¤À¡£ÊÌ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤µ¤óÆüÅ´¤òÃæ¹ñ´ë¶È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁË»ß¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È²ø¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï²áµî¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤ë¤Ê¤É¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤¬¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÇã¼ý·×²èÁË»ß¤ÇÆüËÜ¤òÃæ¹ñ¤Èº®Æ±¡×¤ÈÊÆ²¼±¡µÄ°÷¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤âµ¿ÏÇ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜÀ½Å´¤òÃæ¹ñ´ë¶È¤Èº®Æ±¤·¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÈ¿±þ¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¤³¤ì¤Ï¸í²ò¤À¡£Àè½Ò¤Î²¼±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÆüËÜ¤òÃæ¹ñ¤Èº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æ±ÌÁ¹ñ¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÅ¨ÂÐ¹ñ¤À¡×¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÅ¨¹ñ¤ÈÌ£Êý¤Î¶èÊÌ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤º¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤òÃæ¹ñ´ë¶È¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ó¤Ê½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£