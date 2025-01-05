ÅìÂçÀ¸¼ÂÁ©Ž¢»î¸³³«»Ï5Ê¬Ž£¤Ç¹ç³ÊÎ¨¾å¤²¤ëÈë·í3¤Ä
»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¼õ¸³¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤òÊú¤¨¤ë¼õ¸³À¸¤ä¿Æ¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡£Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ÎËèÆüÏ¢ºÜ¡Ö¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤¬²ò·è¡ª¼õ¸³¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ35¤«¤éÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÊÔ½¸Ã´Åö¤ÎÀ¾²¬°íÀ¿»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤ò»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¤·¤¿²ò·èºö¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÏ¢ºÜÂè16²ó¡Û
ºÇ½é¤Î5Ê¬¤Ï¡Ö»î¸³Ê¬ÀÏ¡×¤Ë»È¤¦
ÅìÂçÀ¸¤Ï¡¢»î¸³³«»Ï¤«¤é5Ê¬´Ö¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ï¢ºÜ¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Áá¤¯ÌäÂê¤ò²ò¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¸¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤âÅìÂçÀ¸¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î5Ê¬¤ò¡Ö»î¸³Ê¬ÀÏ¡×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¸³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²ò¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï»î¸³5Ê¬Á°¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤ÅìÂçÎ®¤Î»î¸³Ê¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3¤Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ç·¹¸þÊÑ²½¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤«
¤Þ¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ï·¹¸þÊÑ²½¤Ç¤¹¡£²áµîÌä¤ò²¿ÅÙ¤â²ò¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤À¤¤¤¿¤¤º£Ç¯¤Ï¤³¤ó¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢²áµîÌä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤òËèÇ¯½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìµ¤¤ËÌäÂê¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ÎÌäÂê¡ª¡© ¤³¤ó¤ÊÌäÂê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·¹¸þÊÑ²½¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤³¤ï¤¬¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤»ö¾Ý¤Ç¤¹¡£·¹¸þ¤¬ÊÑ²½¤·¤ÆÌäÂê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æþ³Ø»î¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁêÂÐÉ¾²Á¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ê¿¶ÑÅÀ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¹ç³ÊºÇÄãÅÀ¤â²¼¤¬¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸ÌäÂê¤ò²ò¤¯°Ê¾å¡¢·¹¸þ¤¬¤¤¤¯¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤âº¹¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¤½¤Î·¹¸þÊÑ²½¤Ë¡Ö¤¤¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÌäÂêÊ¸¤òÁ´¥Ú¡¼¥¸¤¶¤Ã¤È¸«¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÌäÂê¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤½¤ÎÌäÂê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ÇºÇ½é¤Ë²ò¤»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂÐ½èË¡¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤Þ¤º¤Ï¸«¤Æ¡¢Æñ°×ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î½çÈÖ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²ò¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¸å²ó¤·¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢·¹¸þÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Ç¤é¤º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Æ¥¹¥È¤Ï¸úÎ¨Åª¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¾¡¤Á
¢²ò¤±¤½¤¦¤ÊÌäÂê¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
¼¡¤Ë¡Ö²ò¤±¤½¤¦¤ÊÌäÂê¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡×Ê¬ÀÏ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²ò¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÅÀ¼è¤ê¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¡Ö¾¡¤Á¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ÎÌäÂê¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ô³Ø¤Î»î¸³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î»î¸³¤Ç¤ÏÂçÌä¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂçÌä¤ò¤É¤Î½çÈÖ¤Ç²ò¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÏ»î¤ä³Ø¹»¤Î»î¸³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¾®Ìä½¸¹ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÊÃ±¤ÊÌäÂê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÌä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤ÎÂçÌä¤âÆñ¤·¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂçÌä1¤ÏÈ¾Ê¬¤Þ¤Ç²ò¤±¤ì¤ÐOK¡¢ÂçÌä3¤ÏÁ´Éô²ò¤±¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æñ°×ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤«¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤¤¤±¤½¤¦¤À¡×¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¸å²ó¤·¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤ÎÄ¹Ê¸ÌäÂê¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÁ°¤ËÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÏÁ´Á³ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é²ò¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤ì¤«¤é²ò¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»î¸³ÌäÂê¤Ë¡Ö3¤Ä¤Î¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û ²ò¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÍ¥Àè¤·¤Æ²ò¤¤¿¤¤ÌäÂê
¡ß Æñ¤·¤½¤¦or·¹¸þÊÑ²½¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤ÌäÂê
¢¥ ²ò¤±¤½¤¦¤À¤¬»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÌäÂê¡¢²ò¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÌäÂê
¤³¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢¥¤Ï¡¢¡û¤È¡ß°Ê³°¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¤ÄÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²ò¤±¤½¤¦¤À¤¬»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÌäÂê¡×¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¢¥¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð²ò¤±¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÈÑ»¨¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡×¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ô³Ø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ôÎó¤ä³ÎÎ¨¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·×»»²áÄø¼«ÂÎ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤âÅú¤¨¤òÆ³¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îý½¬¤È°ã¤¦¤³¤È¤òËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
£¤É¤¦¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç²ò¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë
·¹¸þÊÑ²½¤ÈÆñ°×ÅÙ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï²ò¤¯½çÈÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²ò¤±¤ëÌäÂê¤«¤é²ò¤¤¤Æ¡¢¸¤¯ÅÀ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¡û¢ª¢¥¢ª¡ß¡×¤ÎÌäÂê¤Î½ç¤Ç²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÎý½¬¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ï¶ËÎÏ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¹ñ¸ì¤ÎÌäÂê¤Ç¤ÏÂçÌä¤¬5¤Ä¡Ê¿·²ÝÄø¤ÇÊÑ²½¤·¤ÆÂçÌä¤¬1ÌäÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¤«¤é½çÈÖ¤Ë²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ°¤«¤é½çÈÖ¤Ë²ò¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤ÇÎý½¬¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤¤¤Ä¤âºÇ½é¤Ë²ò¤¤¤Æ¤¤¤ëÂçÌä1¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¡ÖÂçÌä1¤¬Á´Á³°ã¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçÌä1¤ÏÈô¤Ð¤·¤ÆÂçÌä2¤«¤é²ò¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î²ò¤Êý¤Î½çÈÖ¡¢¤¿¤À¤·¡¤È¢¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤òÈô¤Ð¤·¤Æ²ò¤¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÌäÂê¤ò²ò¤¯½çÈÖ¤Î²«¶â¥ë¡¼¥È¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àè¤Û¤É¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¸³¤Ï·ë¶É¡Ö¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯ÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»î¸³ËÜÈÖ¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¼¡Âè¤Ç·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤ºÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¡¢²ò¤±¤ëÌäÂê¤«¤é²ò¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¹ç³ÊÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÀ¾²¬ °íÀ¿ ¡§ ¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡¦¥É¥é¥´¥óºù2ÊÔ½¸Ã´Åö¡Ë