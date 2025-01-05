µð¿Í¡¦½©¹Í¥¿Í¡ÖÂç¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡×¡ÄÃæÅÄæÆ¤È¡ÉÂç¿Í¤Î¿©¥È¥ì¡É¤Ç»Ë¾åºÇ¹â¥Ü¥Ç¥£¡¼´°À®¤Ø
¡¡µð¿Í¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£´Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÀè¤Î²Æì¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼«¸ÊºÇ¹âÂÎ½Å¤Î£±£±£°¥¥í¤ËÇ÷¤ë£±£°£¸¥¥í¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁýÎÌ¤Ë°ÕÍß¡£¸½ºß¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ìî¼êºÇ½ÅÎÌ¤Î¹Åç¡¦ËöÊñ¤Î£±£±£²¥¥í¤â»ëÌî¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¥»³¦°ì¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤òºî¤ê¾å¤²¡¢£µÇ¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Æü¾Æ¤±¤·¤¿ËË¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Çò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£¡ÖÂç¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£ÎãÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÂÎ½Å¤¬£µ¥¥í¤Û¤É¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ£±£°£µ¥¥íÁ°¸å¤ò¥¡¼¥×¡£Ìó£·½µ´Ö»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ì¡Ë¤Ç¤âÉÔ´·¤ì¤Ê¿©À¸³è¤ÎÃæ¡¢£³¥¥íÁýÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾ÊÃæ¤Ï¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¦¡£½Å¤µ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÈÂç¿Í¤Î¿©¥È¥ì¡É¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£ÃæÅÄ¤È¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï£±Æü£±£°¹çÁ°¸å¤ÎÊÆ¤òÊ¿¤é¤²¤ëÇú¿©¥È¥ì¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤è¤¦¤È¡×¡£¥«¥í¥ê¡¼½Å»ë¤«¤é¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ä¤ÄÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤¹¡£Á´¤Æ¤Ïºò½©¤«¤é·Ç¤²¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤òËá¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤À¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤â»²²Ã¤·¤¿£×£Ì¤Ç¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Æ¡×¡£Éð¼Ô½¤¹Ô¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤ò»É·ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯°ìÎÝ¡¢³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤¹¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¤¢¤ë¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ëÂÎ¤À¤È»×¤¦¡£½À¤é¤«¤µ¤äÂÐ±þÎÏ¤Ï¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¯¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡££²£°£²¥»¥ó¥Á¤ÎÂÎ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë²¥¤ê¹þ¤à¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë