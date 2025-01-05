½»Âð¤Ë³ê¶õÇúÃÆ10¿ÍÉé½ý¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¹¥à¥¤½£
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊËÌÅìÉô¥¹¥à¥¤½£¥¹¥Õ¥§¥µÂ¼¤Ç4Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÍ¶Æ³³ê¶õÇúÃÆ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢½£Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¸¹ç½»Âð¤Î°ìÉô¤¬ÊøÍî¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥à¥¤½£¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬±Û¶¹¶·â¤ò¤¹¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¤«¤é¤Î3Æü´Ö¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÏÌµ¿Íµ¡300µ¡°Ê¾å¤È¥ß¥µ¥¤¥ëÌó20È¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£Í¶Æ³³ê¶õÇúÃÆ¤Î¹¶·â¤âÏ¢ÆüÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢ËÉ¶õÂÖÀª¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£