¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¡¸Íºê¤È¥³¥ó¥Ó¤ÇAJCÇÕ¤Ë»²Àï¡¡°ÂÅÄ»Õ¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ°ÍÍê¡×
¡¡ºòÇ¯12·î22Æü¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç3Ãå¤À¤Ã¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´4¡á°ÂÅÄ¡Ë¤Ï¸Íºê¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤ÇAJCÇÕ¡Ê26Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£4Æü¡¢°ÂÅÄ»Õ¤¬SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÊüËÒ¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Áö¸å¤Î²óÉü¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éºß±¹¤ÇÄ´À°¤·¡¢Â³Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ³¾è¤·¤¿²£»³Åµ¤Ë¤ÏÀèÌó¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê°Õ¸«¤òµá¤á¤ë°Õ¿Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¸Íºê¤Ø°ÍÍê¡£°ÂÅÄ»Õ¤Ï¡Ö²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î°ÍÍê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·èÃÇ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£