ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡Âç»³¡õº´Æ£µ±¤ËÌÔÎý½¬²Ý¤¹¡Ö¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤ËÎÌ¤òµá¤á¤ë¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬£´Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÂç»³ÍªÊå¡Ê£³£°¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê£²£µ¡ËÎ¾ÆâÌî¼ê¤ËÌÔÎý½¬¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÎÝ¤È»°ÎÝ¤ò¼é¤ë£²¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ£±Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬É¬Í×¤ÈÎÏÀâ¡£É¾ÏÀ²È»þÂå¤ËÂ¾µåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò½ä¤ëÃæ¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¼«³Ð¤ò»ý¤ÁÎý½¬¤ËË×Æ¬¤¹¤ë»Ñ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯Áá¡¹¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¼çÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£Âç»³¡¢º´Æ£µ±¤Ø²Ý¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÌÔÎý½¬¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÎý½¬ÎÌ¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï´ðÁÃÎý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡££±Ç¯´Ö¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÎý½¬ÎÌ¤¬½ÅÍ×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤ËÎý½¬ÎÌ¤òµá¤á¤ë¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¡×¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÉ¾ÏÀ²È»þÂå¡£Â¾µåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ò½ä¤ëÃæ¡¢¡Ö¼ç¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬°ìÈÖÎý½¬¤¹¤ë¡×¤È¼Â´¶¡£Ãæ¤Ç¤â¾ï¾¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°õ¾Ý¤Ï¶¯Îõ¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¸²½¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÅÁÅý¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¡×¤Èº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆÃ¼é¤äÆÃÂÇ¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Æ¥£¡¼¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ë¤âÎ¨Àè¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Æþ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£Îý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢Ìîµå¤ËË×Æ¬¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤â¹â¤¤¼¡¸µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂÇÀþ¤Î³Ë¤È´üÂÔ¤¹¤ëÂç»³¤Ë¤ÏÄÌÃ£ºÑ¤ß¡£¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Íê¤â¤·¤¤ÊÖÅú¤Ë¡¢¡ÖÂç»³¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ÎÆ°¤«¤Ê¤¤¿´¤Î¶¯¤µ¤ò¤¹¤´¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤â¤Á¤í¤óÂç»³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖºäËÜ¡¢ÃæÌî¡¢º´Æ£¡Êµ±¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¾å¤ÎÀ¤Âå¡¢ÇßÌî¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ò¸øÊ¿¤Ë¸«¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿¿·Ç¯¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡Ë¤â¤¦¤Ê¤¤¤Í¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£´¶³´¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤Î£±Ç¯¤Ø¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î³Ð¸ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£