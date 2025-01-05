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Saint-Étienne 0-1 Reims ⚽️— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 4, 2025
New year, same Keito Nakamura pic.twitter.com/lNluaw55IS