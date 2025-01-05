¾¾»³±Ñ¼ù¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼³«ËëV¤ØÃ±ÆÈ¼ó°ÌÉâ¾å¡¡Ï¢Æü¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î°ÂÄê´¶¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼Âè2Æü¡Ê2025Ç¯1·î3Æü¡¡¥Ï¥ï¥¤½£¡¡¥×¥é¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óC¡Ê7596¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼73¡Ë¡Ë
¡¡º£µ¨³«ËëÀï¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¤È1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê32¡áLEXUS¡Ë¤Ï8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤ÇÏ¢Æü¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡Ê27¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¤Ä¤±¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï24Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¾¡¼Ô¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì50°Ì¤Þ¤Ç¤¬Í½ÁªÍî¤Á¤Ê¤·¤ÇÁè¤¦¡£
¡¡2ÆüÏ¢Â³¤ÇÂç²ñ¼«¸ÊºÇ¾¯¤ËÊÂ¤Ö65¤Ç²ó¤Ã¤¿¾¾»³¤Ï¡Ö¤è¤¯¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤¿¡£¡Ê¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ð¤»¤¿¡Ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£4ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼5¤Î5ÈÖ¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë¤Ë2¥ª¥ó¡£6ÈÖ¤Ç¤ÏÂè2ÂÇ¤ò20¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ3Ï¢Â³¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡17ÈÖ¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¤ò¤«¤¹¤á¤ëÂè2ÂÇ¤òÊü¤Á8¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¥¡¼¥×Î¨¤Ï80¡ó¡£¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î·ã¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤Ï83¡¦33¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤â¡¢º£Âç²ñ¤«¤éÅêÆþ¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¿·¥Ñ¥¿¡¼¤â°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¹ç·×27¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï15Ç¯¤Ë3°Ì¡¢17Ç¯¤Ë2°Ì¡£¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Çµ×¡¹¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤¬¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç½µËö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡½é¤Î³«ËëÀï¾¡Íø¡¢22Ç¯¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÂ³¤¯¥Ï¥ï¥¤2¾¡ÌÜ¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»11¾¡ÌÜ¤Ï³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£