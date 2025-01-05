ブライトンvsアーセナル スタメン発表
[1.4 プレミアリーグ第20節](AMEXスタジアム)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 9 ジョアン・ペドロ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 4 アダム・ウェブスター
MF 7 ソリー・マーチ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 22 三笘薫
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 49 M. Lewis-Skelly
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
※26:30開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 4 アダム・ウェブスター
MF 7 ソリー・マーチ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 22 三笘薫
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 49 M. Lewis-Skelly
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります