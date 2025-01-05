[1.4 プレミアリーグ第20節](AMEXスタジアム)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 3 イゴール

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 11 シモン・アディングラ

MF 20 カルロス・バレバ

MF 26 ヤシン・アヤリ

MF 33 マット・オライリー

FW 9 ジョアン・ペドロ

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 2 タリク・ランプティ

DF 4 アダム・ウェブスター

MF 7 ソリー・マーチ

MF 10 フリオ・エンシソ

MF 15 ヤクブ・モデル

MF 22 三笘薫

FW 14 ジョルジニオ・ルター

FW 17 ヤンクバ・ミンテ

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 トーマス・パーティ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 41 デクラン・ライス

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 53 イーサン・ヌワネリ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 49 M. Lewis-Skelly

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 37 N. Butler-Oyedeji

FW 46 I. Kabia

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります