¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¼Â¿¹ÈþÍ´¤¬Ï¢¾¡È¯¿Ê¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê£Á£±Éüµ¢¤ÇÀª¤¤²ÃÂ®¡ÖÂ¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥×¡×¤¬£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¿¹ÈþÍ´¡Ê£²£¸¡á¹Åç¡Ë¤Ï½éÆü£¶£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤éÆâ£³Äú¤ò°ìµ¤¤Ë¤Î¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡££±£°£Ò¤â¥¤¥ó¤«¤é´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Æ¨¤²¡¢Ï¢¾¡È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖÂ¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¡×¤Èµ¡¤Ë¤Ï¹¥´¶¿¨¡££²£°£²£µÇ¯Á°´ü¤Ï£²£°£²£²Ç¯Á°´ü°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Á£±Éüµ¢¡£Á°Áö¤Î£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÍ¥½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£µÇ¯¸å´üÅ¬ÍÑ¤ÎµéÊÌ¿³ºº´ü´Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£±£±·î°Ê¹ß¤Î¾¡Î¨¤â£·ÅÀÄ¶¤È½¼¼Â°ìÅÓ¡££²£°£²£µÇ¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£