Snow Manのメンバー・目黒蓮が主演をつとめる劇場版『トリリオンゲーム』主題歌「SBY」のDance Practice動画が公開された。

動画:Snow Man「SBY」Dance Practice

■新曲「SBY」は劇場版『トリリオンゲーム』主題歌

同曲は、2月14日公開の劇場版『トリリオンゲーム』主題歌で、朝焼けを思わせるような、静けさのなかにあらたな始まりが感じられるミディアムバラードである。

壮大なミディアムバラードに合わせ、空間をたっぷりと使ったフォーメーションやしなやかな動きで「SBY」に込められたメッセージを表現していくSnow Man。迫力のあるアクロバットをもちいたパフォーマンスで注目されることの多い彼らだが、体感を活かしたキレのある動きから紡がれるこういった静と動を巧みに使い分けたパフォーマンスも優雅で、観る者を魅了する。

また、佐久間大介、宮舘涼太、ラウールの3名がそれぞれ担当するサビでの軽やかで美しいターンにも注目してほしい。

■『THE BEST 2020 - 2025』特設サイトでは新コーナーも!

なお、新曲「SBY」はSnow Manのデビュー5周年記念日である1月22日発売のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』に収録される。『THE BEST 2020 - 2025』特設サイトでは、毎日更新されるアドベントカレンダーと自分の好きなワードでSnow Manのグループロゴと同じフォントを使ったオリジナル画像(※メンバーカラーを選ぶことが可能)を作ることができる新コーナーがスタートしているので、あわせてチェックしてほしい。

▼アドベントカレンダー

https://mentrecording.jp/snowman/thebest2020-2025/advent-calendar/

▼CREATE YOUR LOGO

https://mentrecording.jp/snowman/thebest2020-2025/create-your-logo/

■動画:Snow Man「SBY」MV

■リリース情報

2025.01.22 ON SALE

BEST ALBUM『THE BEST 2020 - 2025』