女優の平川結月さんが出演するサカイ引越センターの新CMシリーズ「私の引越日記」が、1月1日より日本全国でオンエアを開始した。 「しっかりした引越」をテーマにしたサカイ引越センターの新作CM。平川さんが演じる主人公「私」の視点で、引越の始まりから終わりまでを描いたドラマとなっている。 平川さんは、スーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』のパピヨンオージャー/リタ・カニスカ役ををはじめ、ドラマ

ログインして続きを読む

The post 平川結月、サカイ引越センターの新CMに出演 6話まで続く物語 first appeared on GirlsNews.