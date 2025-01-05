[1.4 フランス・リーグアン第16節](スタッド ジョフロワ ギシャール)

※25:00開始

<出場メンバー>

[サンテティエンヌ]

先発

GK 30 G. Larsonneur

DF 3 ミカエル ナデ

DF 8 デニス・アッピアー

DF 19 L. Pétrot

DF 21 ディラン バトゥバンシカ

MF 4 ピエール エクワー

MF 6 B. Bouchouari

MF 14 L. Mouton

FW 18 マテュー カファロ

FW 20 A. Boakye

FW 32 ルーカス・スタッシン

控え

GK 1 B. Maubleu

DF 17 P. Cornud

DF 23 アントニー ブリアンソン

DF 45 K. Pedro

MF 10 フロリアン タルディウ

MF 26 L. Fomba

MF 28 I. Miladinović

MF 29 A. Moueffek

FW 99 D. N´Guessan

監督

Eirik Horneland

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 21 セドリック・キプレ

DF 23 オーレリオ・ブタ

DF 25 ティボー・デ・スメット

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 15 マーシャル・ムネツィ

MF 72 アマドゥ・コネ

FW 7 伊東純也

FW 17 中村敬斗

FW 22 ウマル・ディアキテ

控え

GK 20 アレクサンドル オリエロ

DF 2 ジョセフ・オクム

DF 55 ノア・サンギ

MF 10 テディ・テウマ

MF 19 Gabriel Moscardo

MF 63 モハメド・バンバ

FW 11 アミン・サラマ

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 85 H. Ibrahim

監督

ルカ・エルスネル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります