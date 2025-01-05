サンテティエンヌvsスタッド・ランス スタメン発表
[1.4 フランス・リーグアン第16節](スタッド ジョフロワ ギシャール)
※25:00開始
<出場メンバー>
[サンテティエンヌ]
先発
GK 30 G. Larsonneur
DF 3 ミカエル ナデ
DF 8 デニス・アッピアー
DF 19 L. Pétrot
DF 21 ディラン バトゥバンシカ
MF 4 ピエール エクワー
MF 6 B. Bouchouari
MF 14 L. Mouton
FW 18 マテュー カファロ
FW 20 A. Boakye
FW 32 ルーカス・スタッシン
控え
GK 1 B. Maubleu
DF 17 P. Cornud
DF 23 アントニー ブリアンソン
DF 45 K. Pedro
MF 10 フロリアン タルディウ
MF 26 L. Fomba
MF 28 I. Miladinović
MF 29 A. Moueffek
FW 99 D. N´Guessan
監督
Eirik Horneland
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 25 ティボー・デ・スメット
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 7 伊東純也
FW 17 中村敬斗
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 55 ノア・サンギ
MF 10 テディ・テウマ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 63 モハメド・バンバ
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 85 H. Ibrahim
監督
ルカ・エルスネル
※25:00開始
<出場メンバー>
[サンテティエンヌ]
先発
GK 30 G. Larsonneur
DF 3 ミカエル ナデ
DF 8 デニス・アッピアー
DF 19 L. Pétrot
DF 21 ディラン バトゥバンシカ
MF 4 ピエール エクワー
MF 6 B. Bouchouari
MF 14 L. Mouton
FW 18 マテュー カファロ
FW 32 ルーカス・スタッシン
控え
GK 1 B. Maubleu
DF 17 P. Cornud
DF 23 アントニー ブリアンソン
DF 45 K. Pedro
MF 10 フロリアン タルディウ
MF 26 L. Fomba
MF 28 I. Miladinović
MF 29 A. Moueffek
FW 99 D. N´Guessan
監督
Eirik Horneland
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 25 ティボー・デ・スメット
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 7 伊東純也
FW 17 中村敬斗
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 55 ノア・サンギ
MF 10 テディ・テウマ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 63 モハメド・バンバ
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 85 H. Ibrahim
監督
ルカ・エルスネル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります