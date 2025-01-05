ÃæµïÀµ¹¡¡¥é¥¸¥ª¿·Ç¯£±²óÌÜ¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¥ª¥ó¥¨¥¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæµïÀµ¹¡¡£Ï£Î¡õ£Ï£Î¡¡£Á£É£Ò¡×¤¬£´Æü¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯°ì²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¡Ö¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæµï¤ÎÀ¼¤ÇÈÖÁÈ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡Ö£²£°£²£µÇ¯¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯¡££²£°£²£µÇ¯¡¢£²£°£²£´Ç¯¡¢ÍèÇ¯£²£°£²£¶Ç¯¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÎáÏÂ¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Í¡£ÎáÏÂ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡£µîÇ¯¤¬¾¼ÏÂ£¹£¹Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÇ¯¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡Öº£Ç¯¤ÏÌ¦Ç¯¡©¡¡²¿¡¢Ì¦Ç¯¤Ã¤Æ¡¢Ì¦Ç¯¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¾éÃÌ¤â¸ò¤¨¤¿·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï£´·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºåËüÇî¤Ê¤É¡¢º£Ç¯£±Ç¯´Ö¤ÎÇ¯´Ö¹Ô»ö¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿Ãæµï¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹Ô»ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤É¤ó¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢²¿¤ä¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡¢²¿¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤«¡×¤Èº£Ç¯£±Ç¯¤Î¹ÔÆ°¤ò¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¤Ï¤¬¤¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¡ÖÆþ¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·Äñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¿Í¤´¤ß¤Ë¤Þ¤®¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦Ãæµï¡£¤³¤Î¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥½¥Ð²°¤µ¤ó¡¢ÁêÀÊ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¥½¥Ð²°¤ÇÁêÀÊ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁêÀÊ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿Í¤¬¥¬¥·¥ã¥¬¥·¥ã¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¤Þ¤®¤ì¤Æ¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤È¤«¤âËÍ¤É¤³¤í¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯£±Ç¯¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢º£Ç¯£±Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿Íè½µ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£