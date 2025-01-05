¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡×Âè1´üºÆÊüÁ÷¤¬NHK E¥Æ¥ì¤Ë¤ÆËÜÆü1·î5Æü17»þ¤è¤ê³«»Ï¡ª
ÊüÁ÷¶É¡§NHK E¥Æ¥ì
ÊüÁ÷Æü»þ¡§1·î5Æü17»þ～ÊüÁ÷¡ÊËè½µÆüÍËÆü17»þ～¡Ë
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡×Âè1´ü¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬¡¢ËÜÆü1·î5Æü17»þ¤è¤êNHK E¥Æ¥ì¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢Ëè½µÆüÍËÆü17»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡×¤Ï¡¢¡Ö·î´©¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¹â¾¾Èþºé»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥¯ー¥ë¥é¥¤¥Õ¥³¥á¥Ç¥£¥Þ¥ó¥¬¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£2023Ç¯4·î¤è¤êÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè2´üÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡×PVÂè1ÃÆ¡Û ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤ÊÃæ³Ø¹»¤«¤é¡¢Åìµþ¤Î¹âÊÐº¹ÃÍ¹â¹»¤Ë¼óÀÊÆþ³Ø¤·¤¿´äÁÒÈþÄÅÌ¤¡£
¥«¥ó¥Ú¥¤ÊÀ¸³¶Àß·×¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿ÅÄ¼Ë¤Î¿ÀÆ¸¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤Éµ÷Î¥´¶¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Æ¤ë¡£
¤À¤«¤é¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÅ·Á³¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¡¢½½¿Í½½¿§¤Î¸ÄÀ¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¸ß¤¤¤ËÄÌ¤¸¹ç¤¦¡£
¤À¤ì¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¿´¤Î¤â¤ä¤â¤ä¡¢¥Á¥ê¥Á¥ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡£
¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Í§Ã£¡£
¤È¤¤É¤ÉÔ¶¨ÏÂ²»¥¹¥ì¥¹¥ì¡¢¤À¤±¤É¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¥¹¥¯ー¥ë¥é¥¤¥Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¡¿¡¿- TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡Ù¸ø¼°¡÷Âè2´üÀ©ºî·èÄê🌸 (@skip_and_loafer) December 14, 2024
¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡×
NHK E¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÁ´ÏÃºÆÊüÁ÷·èÄê🌸👞
¡À¡À
NHK E¥Æ¥ì¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê
TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÁ´ÏÃºÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿🎉
¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¡¢
²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë💫
📌ÊüÁ÷¶É¡§NHK E¥Æ¥ì
📌ÊüÁ÷Æü»þ¡§1·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍËÆü17:00～#¥¹¥¥íー pic.twitter.com/qInKpeQZE8
(C)¹â¾¾Èþºé¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ