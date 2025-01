【年末年始セール】1月5日まで 開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、全国のPlayStation取扱店にて年末年始セールを開催している。期間は本日1月5日まで。

本セールでは、プレイステーション 5本体各商品やPlayStation VR2、DualSense ワイヤレスコントローラー、PS5周辺機器、ソフトウェアが対象店舗にてお買い得価格で提供される。

DualSense ワイヤレスコントローラーは、新色の「クロマ コレクション」2種もセール対象となっている。

年末年始セール 対象商品

「PlayStation 5 セール」

・PS5(CFI-2000A01)

・PS5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)

・PS5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10018)

・PS5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10019)

・PS5 “フォートナイト” Cobalt Starパック(CFIJ-10027)

・PS5 デジタル・エディション “フォートナイト” Cobalt Starパック(CFIJ-10028)

PlayStation VR2 セール

・PlayStation VR2(CFIJ-17000)

・PlayStation VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版(CFIJ-17001)

PS5周辺機器 セール

・DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT1J)

・DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック(CFI-ZCT1J01)

・DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド(CFI-ZCT1J02)

・DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク(CFI-ZCT1J03)

・DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル(CFI-ZCT1J04)

・DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー(CFI-ZCT1J05)

・DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ(CFI-ZCT1J06)

・DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド(CFI-ZCT1J07)

・DualSense ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー(CFI-ZCT1J08)

・DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー(CFI-ZCT1J09)

・DualSense ワイヤレスコントローラー クロマ インディゴ(CFI-ZCT1J11)

・DualSense ワイヤレスコントローラー クロマ パール(CFI-ZCT1J12)

・PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット(CFI-ZWH2J)

・PULSE Explore ワイヤレスイヤホン(CFI-ZWE1J)

ソフトウェアセールの主な対象商品

・「アストロボット」

・「Marvel’s Spider-Man 2」

・「Stellar Blade」

・「Rise of the Ronin」

・「グランツーリスモ7」

・「Ghost of Tsushima Director’s Cut」ほか

※セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などの詳細については、各販売店様のWebサイトおよび店頭にてご確認ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合があります。

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。

【セール実施中のPlayStation取扱店】

・Amazon.co.jp

・イオン ゲーム取扱各店

・エディオン ゲーム取扱各店、およびエディオン ネットショップ

・ゲオ 各店、およびゲオオンラインストア

・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

・コストコ

・Joshin ゲーム取扱各店、およびJoshin webショップ

・ソニーストア

・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

・Game TSUTAYA 各店

・dショッピングダイレクト

・ドン・キホーテ

・ノジマオンライン

・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

・古本市場/ふるいち

・ヤマダウェブコム

・ヨドバシカメラ ゲーム取扱各店、およびヨドバシドットコム

・楽天ブックス

・WonderGOO

