TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¡£Àµ·î¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤ä¶õ¤ÎÊØ¤Ï¤­¤ç¤¦¤âº®»¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²£ÉÍ¤«¤éµ¢¾Ê
¡Öµ×¡¹¤Ë²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ì¼¤È±ù¤Ã»Ò¤ÈÍ·¤ó¤À¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

ÆüËÜ¹Ò¶õ¤ÈÁ´Æü¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³ÆÃÏ¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦¹ñÆâÀþ¤ÎÊØ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢½ªÆü¡¢¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¤âº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

JR³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¾å¤ê¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ç¡¢¾å±Û¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Î³Æ¿·´´Àþ¤â¾å¤ê¤ÎÎó¼Ö¤Çº®»¨¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

5Æü¤âÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤Ï¾å¤ê¤Î»ØÄêÀÊ¤¬¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£