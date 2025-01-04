Àã²¼¤í¤·ºî¶ÈÃæ¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¡¡ËÌ³¤Æ»¾ÂÅÄÄ®¤ÈÈþ¿¼Ä®
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï4Æü¡¢¾ÂÅÄÄ®¤ÈÈþ¿¼Ä®¤ÇÀã²¼¤í¤·¤Îºî¶ÈÃæ¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¾ÂÅÄÄ®¹¹¿·¤Î½»Âð¤Î¸®²¼¤Ë¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê88¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃËÀ¤ÎºÊ¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬1³¬ÉôÊ¬¤Î²°º¬¤ÇÀã²¼¤í¤·Ãæ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢»à°ø¤¬µÞÀ¿´ÉÔÁ´¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¾Íî¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ¿¼Ä®¤Ç¤Ï¡¢4Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢»û¤ÎËÜÆ²¤Î²°º¬¤Ë¾å¤ê1¿Í¤ÇÀã²¼¤í¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½»¿¦¤ÎÃËÀ¡Ê80¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢½»¿¦¤¬²°º¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£