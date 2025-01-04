クリスタル・パレスvsチェルシー スタメン発表
[1.4 プレミアリーグ第20節](シェルハースト パーク)
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 28 シェイク・ドゥクレ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 24 リース・ジェームズ
MF 40 レナト・ベイガ
FW 11 ノニ・マドゥエケ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
FW 38 マルク・ギウ
監督
エンツォ マレスカ
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 28 シェイク・ドゥクレ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 24 リース・ジェームズ
MF 40 レナト・ベイガ
FW 11 ノニ・マドゥエケ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
FW 38 マルク・ギウ
監督
エンツォ マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります