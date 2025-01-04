[1.4 プレミアリーグ第20節](エティハド スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 6 ナタン・アケ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

DF 82 リコ・ルイス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 26 サビーニョ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 33 スコット・カーソン

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 66 J. Simpson-Pusey

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 75 N. O'Reilly

MF 87 ジェームズ・マカティー

FW 11 ジェレミ・ドク

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 25 ジャン=クレール トディボ

DF 26 マキシミリアン・キルマン

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 14 モハメド・クドゥス

MF 19 エドソン アルバレス

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 11 ニクラス・フュルクルク

控え

GK 21 ウェス・フォデリンガム

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 57 O. Scarles

MF 4 カルロス・ソレール

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 39 アンディ・アービング

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 18 ダニー・イングス

監督

フレン・ロペテギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります