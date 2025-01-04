マンチェスター・Cvsウエスト・ハム スタメン発表
[1.4 プレミアリーグ第20節](エティハド スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 6 ナタン・アケ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 33 スコット・カーソン
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 66 J. Simpson-Pusey
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 ニクラス・フュルクルク
控え
GK 21 ウェス・フォデリンガム
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 57 O. Scarles
MF 4 カルロス・ソレール
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 6 ナタン・アケ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
GK 33 スコット・カーソン
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 66 J. Simpson-Pusey
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 ニクラス・フュルクルク
控え
GK 21 ウェス・フォデリンガム
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 57 O. Scarles
MF 4 カルロス・ソレール
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります