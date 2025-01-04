サウサンプトンvsブレントフォード スタメン発表
[1.4 プレミアリーグ第20節](セント メリーズ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 14 ジェームズ・ブリー
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 20 カマルディーン・スレマナ
FW 32 ポール・オヌアチュ
FW 33 タイラー・ディブリング
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 10 アダム・ララーナ
FW 9 アダム・アームストロング
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 21 J. Meghoma
DF 36 キム・ジス
DF 43 B. Arthur
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 27 ビタリー・ヤネルト
MF 32 パリス マゴマ
MF 42 T. Yogane
監督
トーマス・フランク
※24:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 14 ジェームズ・ブリー
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 20 カマルディーン・スレマナ
FW 33 タイラー・ディブリング
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 10 アダム・ララーナ
FW 9 アダム・アームストロング
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 21 J. Meghoma
DF 36 キム・ジス
DF 43 B. Arthur
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 27 ビタリー・ヤネルト
MF 32 パリス マゴマ
MF 42 T. Yogane
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります