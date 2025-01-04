¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¡¡»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¡ÄÂÇµå½èÍý¥à¥º¤¹¤®¤ëÂÇ¼Ô¤ò¹ðÇò¡Ö¥µ¡¼¥É¥´¥í¡¢¥Ð¥ê·ù¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£Ó¥Õ¥¸¡Ö¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡Á¥×¥íÌîµå£¸£¸Ç¯À¤ÂåÎ¹¡ªÂè£²ÃÆ¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£»°ÎÝ¼éÈ÷¤Î»þ¤ËÂÇµå¤¬Íè¤ë¤Î¤¬·ù¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÈ×¤ËÍ··â¤«¤é»°ÎÝ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡£¼Â¼ÁÅ¾¸þ£±Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¡¢»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¡Ê£Ç£Ç¡Ë¾Þ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾åÅÄ¹ä»Ë»á¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦Á°ÅÄ·òÂÀ¤éÆ±À¤Âå¤¬½¸·ë¤·¡¢£±Çñ£²Æü¤ÎÎ¹¥í¥±¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î°ÜÆ°¤Î¼ÖÃæ¤Ç¡¢½©»³¤«¤é¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤¬¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö²¶¤ÏÁ´Á³¡£¤±¤¬¤Ïº£Ç¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡Ê´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¡Ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ä¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ç¤¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ä¤Ã¤¿¤é¥»¥«¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¡¢¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç¤â¥ì¥Õ¥È¹Ô¤¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¥»¥ó¥¿¡¼¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤µ¡£³°¡Ê³°Ìî¡Ë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤Ë¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ø¤¢¡Á¤¤¡Ù¤Ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤é¡×¤Èà¹¥±Æ¶Áá¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼éÈ÷¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖÆñ¤·¤¤¡¢ÂÇµå¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¡£³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¤¤¿ÂÇµå¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤«¤é¡Ö±¦¤Èº¸¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬·ù¤Ê¤ó¡©¡¡±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬·ù¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤Ï¡Öº¸¤ÎÊý¤¬·ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¿ÍÂ¿¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢²¶¡¢·ë¹½±¦¤Î¥¥¯¡Ê¹Åç¡¦µÆÃÓ¡Ë¤È¤«¤Î¥µ¡¼¥É¥´¥í¡¢¥Ð¥ê·ù¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾åÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¸À¤¦¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¥à¥Í¡ÊÂ¼¾å½¡Î´¡Ë¤â¸À¤¦¤ï¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£