»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡ª¥¢¥È¥é¥¹¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎºÍÇ½ ¤Î¤Ó¡¼¤ë¤»¤Ã¤±¤ó(R)¡×

アトラスインベストメントは、1年半のテストマーケティングを経て開発した、お風呂で楽しく遊びながら脳と身体の発達を促進する、新発想の知育玩具「子どもの才能 のびーるせっけん(R)」を販売中です。

アトラスインベストメント「子どもの才能 のびーるせっけん(R)」

また、発売を記念したポップアップストアをイオンモール沖縄ライカムで2025年1月5日(日)まで開催しています。

■TikTokで総再生数200万回超!子どもたちが夢中になったテストマーケティング

テストマーケティングを行った沖縄・国際通りの直営店舗「南の島のふしぎブルー」では、小学生たちが大熱狂!

SNSでも大反響を呼び、現在TikTok( https://www.tiktok.com/@fusigiblue )で総再生数200万回以上を記録しています。

■開発背景:親子のコミュニケーション不足が生み出す子どものスマホ依存

共働き世帯やひとり親家庭では、子どもとコミュニケーションをとる時間が十分に取れないという悩みを持っています。

近年「浴育」というキーワードが注目されるなど、バスタイムが親子のコミュニケーション時間として重要性が増しつつあります。

また、近年問題視されている「スマホ育児」にも着目。

ラクだからとついつい子どもに渡してしまうスマホやタブレット端末。

ところが子どもがスマホを1日1時間以上使用することで、学力低下のおそれがあるという研究データも発表されています。

(東北大学加齢医学研究所調べ)

そこで、お風呂時間を家族でより楽しく、子どもの心身の発達にも役立ち、スマホよりも夢中になれるアイテムが作れないかという想いで開発をスタートしました。

■1年半の試行錯誤で生まれた未体験の「のびーる」触感で遊びながら五感を育てる

「子どもの才能 のびーるせっけん(R)」は、子どもが夢中になれる最適な伸びが得られるよう、安心安全にこだわりながら、1年半にわたり試行錯誤を重ねて開発しました。

もちーっとのびる不思議なテクスチャーが、子どもの好奇心を刺激。

「マシュマロのようにやわらかく、ゴムのように伸びる」質感は、これまでにない新しい遊び体験を提供します。

手指を使う遊びで脳を自然に刺激。

片付けも簡単でお風呂でサッと流すだけで完了。

子ども達はスマホを忘れて夢中になり、パパママは一緒にお風呂で遊びながら、手軽に知育のための時間や家族の豊かなコミュニケーションの時間を作ることができます。

また、肌にふれても安心して使用できる素材にこだわり、砂糖を主成分とし、石鹸成分以外はすべて食品原料にて製造しています。

■難易度の異なる技遊びで、無理なく脳と身体の成長をサポート

成長時期に合わせて

のびーるせっけん(R)は、成長期に合わせて難易度の異なる多彩な技で遊ぶことができるため、これ一つで遊びのバリエーションが豊富に楽しめます。

また大人が子どもに遊び方を教えることで、親子のふれあい時間を創出し、お風呂時間を無理なく教育の時間にすることが可能です。

■発売記念イベントを開催!

発売を記念し、ポップアップストアをイオンモール沖縄ライカムで開催。

のびーるせっけん(R)は、「子どもが夢中になる」「片付け簡単」の新時代の知育玩具として、お年玉シーズンはもちろん、季節を問わずお子さまへのプレゼントにぴったりです。

開催期間:2024年12月21日(土)〜2025年1月5日(日)

開催場所:イオンモール沖縄ライカム 4階 ネイチャーブリッジ(WEGO前)

■製品概要

50回以上遊べる大容量 280gボトル

製品名 :子どもの才能 のびーるせっけん(R)

カラー :グリーン(シトラスの香り)/ピンク(ピーチの香り)

容量・価格:◇直営店・ポップアップ限定販売

・お試し30gパウチ(6回分) 480円(税込528円)

・お得120gボトル(24回分) 1,200円(税込1,320円)

◇EC・直営店・ポップアップにて販売

・大容量280gボトル(56回分) 2,480円(税込2,728円)

販売場所 :◇直営店「南の島のふしぎブルー」

沖縄県那覇市牧志二丁目3番1号 K2ビル1階

◇ポップアップストア

2024年12月21日(土)〜2025年1月5日(日)

イオンモール沖縄ライカム 4階ネイチャーブリッジ(WEGO前)

◇オンライン

公式サイト https://www.fusigiblue.jp/nbs

FSGB 楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/fsgb-online/nbs280/

※「のびーるせっけん(R)」は玩具です。

原材料に石鹸を使用していますが、手や身体の洗浄には使用になれません。

※「のびーるせっけん」「伸びる石鹸」は株式会社アトラスインベストメントの登録商標です。

