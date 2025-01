全中ベスト16同士の対決は丸亀西中に軍配…2回戦からは京都精華学園中などが登場／Jr.ウインターカップ女子1回戦まとめ

1月4日、中学年代の日本一を決める『京王 Jr.ウインターカップ2024-25 2024年度第5回全国U15バスケットボール選手権大会』が開幕し、男女それぞれ1回戦の20試合が行われた。

女子では全国中学校バスケットボール大会でともにベスト16になった丸亀市立西中学校と郡山市立郡山第三中学校が対戦し、丸亀西中が勝利。BCつくばEvolutionは44点差という大差で1回戦を突破した。

また、岐阜ダークプリンセスを破った新潟清心女子中学校は2回戦で前回大会優勝かつ全中女王の京都精華学園中学校との対戦へ。全中準優勝の樟蔭中学校は横浜ビー・コルセアーズU15女子と、第1回と第2回大会で優勝した“名門”四日市メリノール学院中学校は北谷町立北谷中学校と対戦する。

1回戦の試合結果と5日に行われる2回戦の対戦カードは以下の通り。

◆■1回戦女子試合結果

岐阜ダークプリンセス 56-70 新潟清心女子中学校



PIRATES U15 Fighting Rabbits 44-88 BCつくばEvolution



PANTHERS Jr. 64-83 松徳学院中学校



唐津市立第一中学校 40-36 REDOUBLE



NBC GLITTERS.jr 48-75 HIGH FIVE

KONAN WILD TRICKYS 58-64 サザンギャルズ1031



BLACK PANTHERS 55-77 THE GANG YOUTH



郡山市立郡山第三中学校 40-54 丸亀市立西中学校



三股 RED WINGS 82-74 CONFIANZA東京U15



U15 川崎ブレイブサンダース 41-71 ONE

SHINY WAVES 56-62 北谷町立北谷中学校



高砂市立鹿島中学校 42-61 札幌市立東月寒中学校



RISE 49-85 伊那 GOLDEN PHOENIX



樟蔭中学校 57-51 今治オレンジブロッサムジュニア



AC 44-50 F unite

CLUB SIGNPOST 47-65 山形ワイヴァンズU15女子



れいめい中学校 45-67 J,sphere



LakeForce 22-55 HOOPS4HOPE



就実中学校 54-55 純心中学校



Dinosaurs 38-65 秋田ノーザンハピネッツU15女子

◆■2回戦女子対戦カード

京都精華学園中学校 vs 新潟清心女子中学校



BCつくばEvolution vs 松徳学院中学校



KD PIRANHANS vs 唐津市立第一中学校



HIGH FIVE vs 仙台市立五橋中学校

グラシアス広島 vs サザンギャルズ1031



THE GANG YOUTH vs KINJYO NEXUS



丸亀市立西中学校 vs 三股 RED WINGS



ONE vs 北九州市立菊陵中学校

四日市メリノール学院中学校 vs 北谷町立北谷中学校



札幌市立東月寒中学校 vs 伊那 GOLDEN PHOENIX



横浜ビー・コルセアーズU15女子 vs 樟蔭中学校



F unite vs Three Arrows下関

RIZINGS徳島 vs 山形ワイヴァンズU15女子



J,sphere vs たんぽぽバスケットボールクラブ



HOOPS4HOPE vs 純心中学校



秋田ノーザンハピネッツU15女子 vs 相模女子大学中学部