山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」(毎週月曜〜木曜13:00〜14:55)。2024年12月25日(水)の放送は、シンガーソングライターの阿部真央(あべ・まお)さんが登場! 2025年1月26日(日)に開催される「阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター」などについて伺いました。

(左から)パーソナリティの山崎怜奈、阿部真央さん

れなち:阿部真央さんは、2024年がデビュー15周年のアニバーサリーイヤーということで、(同年の)5月29日(水)に配信シングル「進むために」、7月17日(水)にも配信シングル「Hands and Dance」、8月7日(水)にはアルバム『NOW』、そして、11月3日(日・祝)には、LPレコードでセルフカバーアルバム『Acoustic -Self Cover Album-』をリリース! さらに、その合間にフェスやイベント、ご自身のライブツアーも3本おこなって……忙しすぎませんか!? 忙しいのは平気ですか?阿部:楽しんでやれるタイプではあると思います。れなち:複数の曲を同時に作ったりするじゃないですか。(頭が)ごっちゃになったりしませんか?阿部:あまりならないですね。モードの切り替えは結構できるタイプですし、昨年に事務所から独立したんですけど、新体制で今年これだけ動いてみて"とても軽やかでいいな"と個人的には思っていました。れなち:また、2025年1月26日(日)には「阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター」が開催されますが、阿部真央さんのライブは、お客さんとの掛け合いが多いと伺いました。阿部:多いです。れなち:今回もそんなところがありつつ?阿部:できたら……でも会場がすごく大きいので、みんなの声が大きければ拾えるかもしれないですね(笑)。れなち:(ライブのMC中は)会場にいるお客さんにも話を振ったりするんですか?阿部:たまにありますね。でも、好き勝手にしゃべるファンの人もいて(笑)。れなち:え!? どういうことですか(笑)?阿部:本当にノリの良いファンの人が多くて、友達みたいに「今日は○○食べた!」みたいな感じでしゃべりかけてくれるんです(笑)。れなち:お客さんから報告されるんですか!?阿部:そう(笑)。れなち:それはどう受け止めるんですか?阿部:「そっか!」って(笑)。れなち:ハハハ(笑)。阿部:私も楽しんじゃうタイプなので。れなち:小学校から帰ってきた息子の話を聞くお母さんみたいじゃないですか(笑)。阿部:そうなんですよ(笑)。とはいえ、ライブを楽しみに来てくださるお客さまもいるので、今回は友達みたいなおしゃべりはちょっと抑えつつ、とにかく良いライブにするつもりです!