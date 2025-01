琉球U15や名古屋D U15が2回戦へ…B.FORCE愛媛はBリーグU15王者を撃破／Jr.ウインターカップ男子1回戦まとめ

1月4日、中学年代の日本一を決める『京王 Jr.ウインターカップ2024-25 2024年度第5回全国U15バスケットボール選手権大会』が開幕し、男女それぞれ1回戦の20試合が行われた。

男子では、シーホース三河U15や琉球ゴールデンキングスU15、仙台89ERS U15などBリーグユース勢が初戦を突破。名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15とバンビシャス奈良U15はユース勢同士の対決を制しての2回戦進出となった。一方、「B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2024」優勝チームの横浜ビー・コルセアーズU15は、B.FORCE愛媛との接戦に敗れ、初戦敗退を喫することとなった。

また、レバンガ北海道を破ったMEIHO EAGLES(大分県)は2回戦で前回大会王者かつ全中3連覇中の四日市メリノール学院との対戦へ。同じく初戦を快勝したRIZINGS徳島は、前回大会準優勝の京都精華学園中学校と2回戦で対戦する。

1回戦の試合結果と5日に行われる2回戦の対戦カードは以下の通り。

◆■1回戦男子試合結果

レバンガ北海道U15(北海道) 56-62 MEIHO EAGLES(大分県)



BIG EIGHT BASKETBALL CLUB(群馬県) 63-70 REDFORCES(大阪府)



金沢学院クラブU15(石川県) 68-50 ライジングゼファー福岡U15(福岡県)



Super Waves(鳥取県) 50-68 シーホース三河U15(愛知県)



ZEPHYRS(福島県) 56-58 adorare(和歌山県)

岩手ビッグブルズU15(岩手県) 59-58 BUHTO長野(長野県)



琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県) 68-46 倉敷市立南中学校(岡山県)



熊本ヴォルターズU15(熊本県) 39-42 バンビシャス奈良U15(奈良県)



BCつくばEvolution(茨城県) 59-45 下松 BIG BEARS(山口県)



浜松開誠館中学校(静岡県) 55-41 Kochi Crazy Diamond(高知県)

SENDA Bloom(広島県) 56-53 Sky Basketball Club(山梨県)



DARK RED CRABS U15(福井県) 62-74 仙台89ERS U15(宮城県)



BRUINS(岐阜県) 77-66 鹿屋市立田崎中学校(鹿児島県)



横浜ビー・コルセアーズU15A(神奈川県) 47-49 B.FORCE愛媛(愛媛県)



アースフレンズ東京Z U15(東京都) 64-57 BOMBERS(新潟県)

山形ワイヴァンズU15(山形県) 48-72 Black Spartans(島根県)



入善西クラブ(富山県) 47-53 佐賀バルーナーズU15(佐賀県)



長崎ヴェルカU15(長崎県) 57-70 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15(愛知県)



OWLS U-15(青森県) 69-61 S★BEAVERS(埼玉県)



RIZINGS徳島(徳島県) 81-57 HOOPS4HOPE(千葉県)

◆■2回戦男子対戦カード

四日市メリノール学院中学校(三重県) vs MEIHO EAGLES(大分県)



REDFORCES(大阪府) vs 金沢学院クラブU15(石川県)



越谷アルファーズU15(埼玉県) vs シーホース三河U15(愛知県)



adorare(和歌山県) vs 高松市立香東中学校(香川県)

HADANO EARTH(神奈川県) vs 岩手ビッグブルズU15(岩手県)



琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県) vs RCSクラブ(秋田県)



バンビシャス奈良U15(奈良県) vs BCつくばEvolution(茨城県)



浜松開誠館中学校(静岡県) vs サンロッカーズ渋谷U15(東京都)

浜松学院中学校(静岡県) vs SENDA Bloom(広島県)



仙台89ERS U15(宮城県) vs BRUINS(岐阜県)



LakeForce(滋賀県) vs B.FORCE愛媛(愛媛県)



アースフレンズ東京Z U15(東京都) vs BEZEL(宮崎県)

ABILITIES(栃木県) vs Black Spartans(島根県)



佐賀バルーナーズU15(佐賀県) vs ゴッドドア(兵庫県)



名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15(愛知県) vs OWLS U-15(青森県)



RIZINGS徳島(徳島県) vs 京都精華学園中学校(京都府)