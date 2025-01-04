Travis Japan初のダブルAサイドCDシングルリリース決定
Travis Japan
１月４日から全国アリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」を横浜アリーナでスタートしたTravis Japanが、3月5日に初のダブルAサイドCDシングルをリリースすることを発表した。
Travis JapanがシングルでCDをリリースするのは初で、今作は、宮近海斗が葵わかなとW主演を務めるテレビ朝日オシドラサタデー「ホンノウスイッチ」（1月11日スタート）の主題歌「Say I do」と、松倉海斗が主演を務めるABCテレビ1月期L連続ドラマ「トーキョーカモフラージュアワー」の主題歌「Tokyo Crazy Night」のダブルAサイドシングルとなる。
形態は、全３曲収録の初回T盤、初回J盤、そして全２曲収録のUNIVERSAL MUSIC SOTRE盤で、それぞれ特典ディスクのBlu-rayまたはDVDが付随する。そして、全４曲収録となる通常盤の全４形態となっている。
それぞれのドラマ主題歌決定とシングルリリースの発表に合わせて、ニュービジュアルも公開されている。【作品情報】ダブルAサイドシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」2025年3月5日(水)発売◯初回T盤（CD＋Blu-ray/CD+DVD）「Say I do / Tokyo Crazy Night」M1: Say I doM2: Tokyo Crazy Night他、全３曲収録■特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートA＋トレカ3枚セットA▼初回T盤(Blu-ray)UPCC-9011 1980円(税込)
▼初回T盤(DVD)
UPCC-9012 1650円(税込)◯初回J盤（CD＋Blu-ray/CD+DVD）「Tokyo Crazy Night / Say I do」M1: Tokyo Crazy NightM2: Say I do他、全３曲収録■特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートB＋トレカ3枚セットB▼初回J盤(Blu-ray)UPCC-9013 1980円(税込)
▼初回J盤(DVD)UPCC-9014
1650円(税込)◯通常盤（CD） 「Say I do / Tokyo Crazy Night」M1: Say I doM2: Tokyo Crazy Night他、全4曲収録■初回プレス：三方背ケース▼通常盤 初回プレス(CD)
UPCC-9015
1320円(税込)◯UNIVERSAL MUSIC SOTRE盤（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）「Say I do / Tokyo Crazy Night」M1: Say I doM2: Tokyo Crazy Night他、全２曲収録■特典ディスク＋三方背ケース＋フォトブック▼UNIVERSAL MUSIC STORE盤(Blu-ray)
PDCJ-5121 4180円(税込)▼UNIVERSAL MUSIC STORE盤(DVD)
PDCJ-5122. 3850円(税込)予約リンク
https://TravisJapan.lnk.to/SIdTCN_CD