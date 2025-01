Travis Japan

1月4日から全国アリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」を横浜アリーナでスタートしたTravis Japanが、3月5日に初のダブルAサイドCDシングルをリリースすることを発表した。

Travis JapanがシングルでCDをリリースするのは初で、今作は、宮近海斗が葵わかなとW主演を務めるテレビ朝日オシドラサタデー「ホンノウスイッチ」(1月11日スタート)の主題歌「Say I do」と、松倉海斗が主演を務めるABCテレビ1月期L連続ドラマ「トーキョーカモフラージュアワー」の主題歌「Tokyo Crazy Night」のダブルAサイドシングルとなる。

形態は、全3曲収録の初回T盤、初回J盤、そして全2曲収録のUNIVERSAL MUSIC SOTRE盤で、それぞれ特典ディスクのBlu-rayまたはDVDが付随する。そして、全4曲収録となる通常盤の全4形態となっている。

それぞれのドラマ主題歌決定とシングルリリースの発表に合わせて、ニュービジュアルも公開されている。【作品情報】ダブルAサイドシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」2025年3月5日(水)発売◯初回T盤(CD+Blu-ray/CD+DVD)「Say I do / Tokyo Crazy Night」M1: Say I doM2: Tokyo Crazy Night他、全3曲収録■特典ディスク+スリーブケース+ステッカーシートA+トレカ3枚セットA▼初回T盤(Blu-ray)UPCC-9011 1980円(税込)

▼初回T盤(DVD)

UPCC-9012 1650円(税込)◯初回J盤(CD+Blu-ray/CD+DVD)「Tokyo Crazy Night / Say I do」M1: Tokyo Crazy NightM2: Say I do他、全3曲収録■特典ディスク+スリーブケース+ステッカーシートB+トレカ3枚セットB▼初回J盤(Blu-ray)UPCC-9013 1980円(税込)

▼初回J盤(DVD)UPCC-9014

1650円(税込)◯通常盤(CD) 「Say I do / Tokyo Crazy Night」M1: Say I doM2: Tokyo Crazy Night他、全4曲収録■初回プレス:三方背ケース▼通常盤 初回プレス(CD)

UPCC-9015

1320円(税込)◯UNIVERSAL MUSIC SOTRE盤(CD+Blu-ray/CD+DVD)「Say I do / Tokyo Crazy Night」M1: Say I doM2: Tokyo Crazy Night他、全2曲収録■特典ディスク+三方背ケース+フォトブック▼UNIVERSAL MUSIC STORE盤(Blu-ray)

PDCJ-5121 4180円(税込)▼UNIVERSAL MUSIC STORE盤(DVD)

PDCJ-5122. 3850円(税込)予約リンク

