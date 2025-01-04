1月5日（日）に中京競馬場で行われる、第63回京都金杯（4歳上オープン・ハンデ・G3・芝1600m・1着賞金＝4300万円）の枠順は下記の通り。1年の計は金杯にあり。大波乱もある西の金杯。3連単100万馬券が飛び出したケースもあり、1番人気馬もあまり振るわないこともあり、幅広く勝負をしたいレース。

【洛陽S】ルメートル騎乗、ドゥアイズがオープン初勝利

波乱含みのレース

1-1

ロジリオン

牡4・57.0・三浦皇成

古賀慎明・美浦

1-2

セオ

牡5・57.0・団野大成

上村洋行・栗東

2-3

シュバルツカイザー

せん7・57.0・岩田望来

大竹正博・美浦

2-4

ゴールデンシロップ

牡7・55.0・原優介

鈴木慎太郎・美浦

3-5

アスクコンナモンダ

牡6・57.5・A.ルメートル

中内田充正・栗東

3-6

マテンロウオリオン

牡6・56.0・古川吉洋

昆貢・栗東

4-7

サクラトゥジュール

せん8・58.0・R.キング

堀宣行・美浦

4-8

オーキッドロマンス

牡4・57.0・丸田恭介

手塚貴久・美浦

5-9

シャドウフューリー

牡5・57.0・川田将雅

杉山晴紀・栗東

5-10

セルバーグ

牡6・57.0・田口貫太

鈴木孝志・栗東

6-11

コレペティトール

牡5・57.0・柴田裕一郎

中竹和也・栗東

6-12

フィールシンパシー

牝6・54.0・坂井瑠星

小島茂之・美浦

7-13

コナコースト

牝5・54.0・北村友一

清水久詞・栗東

7-14

メイショウチタン

牡8・57.0・横山典弘

本田優・栗東

8-15

ドゥアイズ

牝5・55.5・武豊

庄野靖志・栗東

8-16

ウォーターリヒト

牡4・57.0・田辺裕信

河内洋・栗東