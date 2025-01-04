【京都金杯】武豊ドゥアイズは8枠15番
1月5日（日）に中京競馬場で行われる、第63回京都金杯（4歳上オープン・ハンデ・G3・芝1600m・1着賞金＝4300万円）の枠順は下記の通り。1年の計は金杯にあり。大波乱もある西の金杯。3連単100万馬券が飛び出したケースもあり、1番人気馬もあまり振るわないこともあり、幅広く勝負をしたいレース。
1-1
ロジリオン
牡4・57.0・三浦皇成
古賀慎明・美浦
1-2
セオ
牡5・57.0・団野大成
上村洋行・栗東
2-3
シュバルツカイザー
せん7・57.0・岩田望来
大竹正博・美浦
2-4
ゴールデンシロップ
牡7・55.0・原優介
鈴木慎太郎・美浦
3-5
アスクコンナモンダ
牡6・57.5・A.ルメートル
中内田充正・栗東
3-6
マテンロウオリオン
牡6・56.0・古川吉洋
昆貢・栗東
4-7
サクラトゥジュール
せん8・58.0・R.キング
堀宣行・美浦
4-8
オーキッドロマンス
牡4・57.0・丸田恭介
手塚貴久・美浦
5-9
シャドウフューリー
牡5・57.0・川田将雅
杉山晴紀・栗東
5-10
セルバーグ
牡6・57.0・田口貫太
鈴木孝志・栗東
6-11
コレペティトール
牡5・57.0・柴田裕一郎
中竹和也・栗東
6-12
フィールシンパシー
牝6・54.0・坂井瑠星
小島茂之・美浦
7-13
コナコースト
牝5・54.0・北村友一
清水久詞・栗東
7-14
メイショウチタン
牡8・57.0・横山典弘
本田優・栗東
8-15
ドゥアイズ
牝5・55.5・武豊
庄野靖志・栗東
8-16
ウォーターリヒト
牡4・57.0・田辺裕信
河内洋・栗東