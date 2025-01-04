（左から）東西金杯に騎乗予定のR.キング騎手とH.ドイル騎手

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　2025年の競馬が開幕。短期免許で来日しているH.ドイル騎手、R.キング騎手が東西で金杯に騎乗予定。中山金杯に騎乗するH.ドイル騎手は天皇賞・秋で3着に好走したホウオウビスケッツとのコンビで参戦。上位人気が予想される一頭も、大外枠にトップハンデ59.5kgと厳しい条件が重なった。跳ね返すことができるか！？

武豊騎手 新年最初の騎乗は中京で15鞍

東西で外国人騎手が重賞参戦

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
4R　ステイトゥルー
10R　ホッコーカリュウ

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
3R　セイノスケ
6R　クインズセレネ
12R　サマーアゲイン

●R.キング 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
2R　シュネーグロッケン
5R　リバーバレイト
7R　バルティカ
10R　アイファーシアトル
11R　サクラトゥジュール
12R　レオンバローズ

・1月6日（月）
中山
1R　ガンハンマー
2R　クインズエクレア
4R　アンバーニードル

●小林美駒 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中山
1R　ジルクン
3R　モリノハーバー
4R　オブシディアン
8R　マキアージュ

・1月6日（月）
中山
1R　カーティブヨーク
5R　メイプルエイト
7R　サノノロンドン

●H.ドイル 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中山
4R　デリシュレーヌ
6R　ラッキーロジータ
8R　アイルドリアン
9R　メイクザビート
11R　ホウオウビスケッツ

・1月6日（月）
中山
2R　フォンデネージュ
5R　コスモナッシュビル
6R　マイネルアズーロ
9R　シックザイン
11R　デイトナモード
12R　レッドライトニング

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
1R　オオイリブクロ
4R　エイシンアニーモ
5R　ルージュラティーナ

・1月6日（月）
中京
1R　ネトル
7R　セブンスストリート
10R　カネフラ

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
3R　アスクデッドヒート
6R　オールウェズキズナ

・1月6日（月）
中京
1R　プリマドンナアスク
11R　ストキャスティーク