2025年の競馬が開幕。短期免許で来日しているH.ドイル騎手、R.キング騎手が東西で金杯に騎乗予定。中山金杯に騎乗するH.ドイル騎手は天皇賞・秋で3着に好走したホウオウビスケッツとのコンビで参戦。上位人気が予想される一頭も、大外枠にトップハンデ59.5kgと厳しい条件が重なった。跳ね返すことができるか！？

武豊騎手 新年最初の騎乗は中京で15鞍

東西で外国人騎手が重賞参戦

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・1月5日（日）

中京

4R ステイトゥルー

10R ホッコーカリュウ

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・1月5日（日）

中京

3R セイノスケ

6R クインズセレネ

12R サマーアゲイン

●R.キング 今週の騎乗馬

・1月5日（日）

中京

2R シュネーグロッケン

5R リバーバレイト

7R バルティカ

10R アイファーシアトル

11R サクラトゥジュール

12R レオンバローズ

・1月6日（月）

中山

1R ガンハンマー

2R クインズエクレア

4R アンバーニードル

●小林美駒 今週の騎乗馬

・1月5日（日）

中山

1R ジルクン

3R モリノハーバー

4R オブシディアン

8R マキアージュ

・1月6日（月）

中山

1R カーティブヨーク

5R メイプルエイト

7R サノノロンドン

●H.ドイル 今週の騎乗馬

・1月5日（日）

中山

4R デリシュレーヌ

6R ラッキーロジータ

8R アイルドリアン

9R メイクザビート

11R ホウオウビスケッツ

・1月6日（月）

中山

2R フォンデネージュ

5R コスモナッシュビル

6R マイネルアズーロ

9R シックザイン

11R デイトナモード

12R レッドライトニング

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・1月5日（日）

中京

1R オオイリブクロ

4R エイシンアニーモ

5R ルージュラティーナ

・1月6日（月）

中京

1R ネトル

7R セブンスストリート

10R カネフラ

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・1月5日（日）

中京

3R アスクデッドヒート

6R オールウェズキズナ

・1月6日（月）

中京

1R プリマドンナアスク

11R ストキャスティーク