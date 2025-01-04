2025年競馬が開幕…女性ジョッキー騎乗馬
2025年の競馬が開幕。短期免許で来日しているH.ドイル騎手、R.キング騎手が東西で金杯に騎乗予定。中山金杯に騎乗するH.ドイル騎手は天皇賞・秋で3着に好走したホウオウビスケッツとのコンビで参戦。上位人気が予想される一頭も、大外枠にトップハンデ59.5kgと厳しい条件が重なった。跳ね返すことができるか！？
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
4R ステイトゥルー
10R ホッコーカリュウ
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
3R セイノスケ
6R クインズセレネ
12R サマーアゲイン
●R.キング 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
2R シュネーグロッケン
5R リバーバレイト
7R バルティカ
10R アイファーシアトル
11R サクラトゥジュール
12R レオンバローズ
・1月6日（月）
中山
1R ガンハンマー
2R クインズエクレア
4R アンバーニードル
●小林美駒 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中山
1R ジルクン
3R モリノハーバー
4R オブシディアン
8R マキアージュ
・1月6日（月）
中山
1R カーティブヨーク
5R メイプルエイト
7R サノノロンドン
●H.ドイル 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中山
4R デリシュレーヌ
6R ラッキーロジータ
8R アイルドリアン
9R メイクザビート
11R ホウオウビスケッツ
・1月6日（月）
中山
2R フォンデネージュ
5R コスモナッシュビル
6R マイネルアズーロ
9R シックザイン
11R デイトナモード
12R レッドライトニング
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
1R オオイリブクロ
4R エイシンアニーモ
5R ルージュラティーナ
・1月6日（月）
中京
1R ネトル
7R セブンスストリート
10R カネフラ
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・1月5日（日）
中京
3R アスクデッドヒート
6R オールウェズキズナ
・1月6日（月）
中京
1R プリマドンナアスク
11R ストキャスティーク