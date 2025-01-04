Travis Japan、初のダブルAサイドCDシングルを3月リリース＋ニュービジュアル公開
本日1月4日の横浜アリーナ公演から全国アリーナツアー＜Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual＞をスタートさせたTravis Japanが、3月5日に初のダブルAサイドCDシングルをリリースすることを発表した。
◆Tavis Japan 画像
Travis JapanがシングルでCDをリリースするのは初。今作は、宮近海斗が葵わかなとW主演を務めるテレビ朝日オシドラサタデー『ホンノウスイッチ』(1月11日スタート)の主題歌「Say I do」および、松倉海斗が主演を務めるABCテレビ1月期L連続ドラマ『トーキョーカモフラージュアワー』主題歌「Tokyo Crazy Night」のダブルAサイドシングルとなる。
それぞれのドラマ主題歌決定とシングルリリースの発表に合わせて、本日、ニュービジュアルも公開された。
■ダブルAサイドシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」
予約リンク：https://TravisJapan.lnk.to/SIdTCN_CD
▼【初回T盤(CD＋Blu-ray/CD+DVD)】
「Say I do / Tokyo Crazy Night」
1. Say I do
2. Tokyo Crazy Night
他、全3曲収録
※特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートA＋トレカ3枚セットA
【初回T盤(Blu-ray)】UPCC-9011 1,980円(税込)
【初回T盤(DVD)】UPCC-9012 1,650円(税込)
▼【初回J盤(CD＋Blu-ray/CD+DVD)】
「Tokyo Crazy Night / Say I do」
1. Tokyo Crazy Night
2. Say I do
他、全3曲収録
※特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートB＋トレカ3枚セットB
【初回J盤(Blu-ray)】UPCC-9013 1,980円(税込)
【初回J盤(DVD)】UPCC-9014 1,650円(税込)
▼【通常盤(CD) 】
「Say I do / Tokyo Crazy Night」
1. Say I do
2. Tokyo Crazy Night
他、全4曲収録
※初回プレス：三方背ケース
【通常盤 初回プレス(CD) 】UPCC-9015 1,320円(税込)
▼【UNIVERSAL MUSIC SOTRE盤(CD＋Blu-ray/CD＋DVD) 】
「Say I do / Tokyo Crazy Night」
1. Say I do
2. Tokyo Crazy Night
他、全2曲収録
※特典ディスク＋三方背ケース＋フォトブック
【UNIVERSAL MUSIC STORE盤(Blu-ray) 】PDCJ-5121 4,180円(税込)
【UNIVERSAL MUSIC STORE盤(DVD) 】PDCJ-5122 3,850円(税込)
■＜Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual＞
1月04日(土) 17:30 START
1月05日(日) 13:00 START/17:30 START
1月06日(月) 13:30 START/ 18:00 START
1月07日(火) 18:00 START
【愛知】Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール
2月08日(土) 13:00 START/17:30 START
2月09日(日) 15:00 START
【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
3月15日(土) 13:00 START/17:30 START
3月16日(日) 15:00 START
【福岡】マリンメッセ福岡A館
3月29日(土) 13:00 START/17:30 START
3月30日(日) 15:00 START
【静岡】エコパアリーナ
4月05日(土) 13:00 START/17:30 START
4月06日(日) 15:00 START
【大阪】大阪城ホール
5月04日(日/祝) 18:00 START
5月05日(月/祝) 13:30 START/18:00 START
5月06日(火/休) 13:00 START/17:30 START
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
5月31日(土) 17:30 START
6月01日(日) 13:30 START
【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
6月07日(土) 13:00 START/17:30 START
6月08日(日) 15:00 START
関連リンク
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