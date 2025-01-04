■ダブルAサイドシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」



2025年3月5日(水)発売予約リンク：https://TravisJapan.lnk.to/SIdTCN_CD▼【初回T盤(CD＋Blu-ray/CD+DVD)】「Say I do / Tokyo Crazy Night」1. Say I do2. Tokyo Crazy Night他、全3曲収録※特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートA＋トレカ3枚セットA【初回T盤(Blu-ray)】UPCC-9011 1,980円(税込)【初回T盤(DVD)】UPCC-9012 1,650円(税込)▼【初回J盤(CD＋Blu-ray/CD+DVD)】「Tokyo Crazy Night / Say I do」1. Tokyo Crazy Night2. Say I do他、全3曲収録※特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートB＋トレカ3枚セットB【初回J盤(Blu-ray)】UPCC-9013 1,980円(税込)【初回J盤(DVD)】UPCC-9014 1,650円(税込)▼【通常盤(CD) 】「Say I do / Tokyo Crazy Night」1. Say I do2. Tokyo Crazy Night他、全4曲収録※初回プレス：三方背ケース【通常盤 初回プレス(CD) 】UPCC-9015 1,320円(税込)▼【UNIVERSAL MUSIC SOTRE盤(CD＋Blu-ray/CD＋DVD) 】「Say I do / Tokyo Crazy Night」1. Say I do2. Tokyo Crazy Night他、全2曲収録※特典ディスク＋三方背ケース＋フォトブック【UNIVERSAL MUSIC STORE盤(Blu-ray) 】PDCJ-5121 4,180円(税込)【UNIVERSAL MUSIC STORE盤(DVD) 】PDCJ-5122 3,850円(税込)