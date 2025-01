ボーカル兼ギターの末武竜之介が大麻所持の疑いで逮捕された3人組バンド・KUZIRAが4日、ホームページを更新し、活動再開を発表した。KUZIRAは「いつもKUZIRAを応援してくださっている皆様」と書き出し、「この度、KUZIRAは活動を再開させて頂く事をご報告致します」と報告した。そして、「裁判や報道、末武自身のSNSでもお詫びと共に発信しておりました、『これまでの休止期間、1番感じたのは、ファンのみんなや仲間、メンバーからの大きな愛でした。その愛を音楽で返せるように、イチから頑張っていきます。』という言葉の通り、時期尚早とお叱りを受ける事もあるかと思いますが気持ちを改め活動を再開させて頂きます」と末武の言葉を引用し、活動再開への思いをつづった。

さらに「昨年10月以降、バンドがライブする予定だった地域を中心に、15箇所のツアーを行います。ツアータイトルは『Get Your Shit Together Tour』。そして、只今より各種配信サイトで、新曲3曲入配信シングル「Lunch Box」を配信開始致します。是非お聴き下さい」と結んだ。KUZIRAは、シャー:D(Dr)、末武竜之介(Vo/Gt)、熊野和也(Ba/Vo)による3人組バンドで、2017年に本格始動。2018年8月リリースのデビューミニアルバム『Deep Down』が新人ながらタワレコメンに選出された。24年10月、末武が大麻所持に関する疑いで逮捕されたと、マネジメント先のPIZZA OF DEATHが公式Xで発表。12月には、末武がXで「先ほど裁判が行われて、執行猶予3年の判決を受けました」と報告。「多くの方々に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。続けて「これまでの休止期間、1番感じたのは、ファンのみんなや仲間、メンバーからの大きな愛でした。その愛を音楽で返せるように、イチから頑張っていきます」としていた。